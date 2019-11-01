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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.11.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Banka kredi faiz oranları hakkında güncel bilgiler! Bankalarda kredi oranları

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Banka kredi faiz oranları hakkında güncel bilgiler! Bankalarda kredi oranları

Bankaların kredi faiz oranları, ihtiyaçları doğrultusunda kredi çekmek isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Merkez Bankasının faiz düşürme kararının ardından pek çok bankadan kredi faiz oranları konusunda bir düşüş bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden son durumları kontrol ediyor. Peki, bankaların faiz oranları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Bankaların kredi faiz oranları, kasım ayının ilk günü güncel oranlarla gündemde yer almaya başladı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinde faiz oranları ne kadar? İşte, güncel banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler

VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı %1,35.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı çalışanın artısı ve emeklinin artısı kampanyasında %1,25,

100 bin TL 60 ay vadede standart tüketici ürün kredisinde ise %1,35

HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;

100 bin TL 60 ay vadede hızlı kredi %1,49, maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1,25, Kamu ve özel sektör çalışanlarına %1,35, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi ise %1,25.

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