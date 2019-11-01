Banka kredi faiz oranları hakkında güncel bilgiler! Bankalarda kredi oranları
Bankaların kredi faiz oranları, ihtiyaçları doğrultusunda kredi çekmek isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Merkez Bankasının faiz düşürme kararının ardından pek çok bankadan kredi faiz oranları konusunda bir düşüş bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden son durumları kontrol ediyor. Peki, bankaların faiz oranları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Bankaların kredi faiz oranları, kasım ayının ilk günü güncel oranlarla gündemde yer almaya başladı. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinde faiz oranları ne kadar? İşte, güncel banka kredi faiz oranları hakkında detaylı bilgiler
VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı %1,35.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası'nın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede faiz oranı çalışanın artısı ve emeklinin artısı kampanyasında %1,25,
100 bin TL 60 ay vadede standart tüketici ürün kredisinde ise %1,35
HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Halkbank'ın güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarına göre 100 bin TL ve 60 ay vade üzerinden hesaplanmış faiz oranı şu şekildedir;
100 bin TL 60 ay vadede hızlı kredi %1,49, maaşını Halkbank'tan alanlara özel %1,25, Kamu ve özel sektör çalışanlarına %1,35, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi ise %1,25.
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