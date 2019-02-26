Bank of America isim değişikliğine gidiyor
ABD'li dev banka, yatırım bankacılığı markasında değişiklik yapacak.
ABD'nin önde gelen bankalarından Bank of America ismini değiştiriyor. Banka, yatırım bankacılığı markasındaki Merrill Lynch ismini çıkarma kararı aldı. Bu kararın yanında Bank of America, varlık yönetimi birimi için Merrill adını kullanmaya devam edecek. Yatırım bankacılığı biriminin adını ise BofA Securities olarak değiştirecek.
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