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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Balıkçılar ağ mesaisinde

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Balıkçılar ağ mesaisinde

Zonguldak'ta trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasının ardından günlük mesailerini tekne bakımı ve ağlarını onarmak için harcıyor.

Zonguldak'ta trol ve gırgır teknelerini limanlara demirleyerek yeni sezon hazırlıklarına başlayan balıkçılar, yıpranan ve malzemelerinin bakımını yapıyor.

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için "ağ mesaisi" yapıyor. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon balıkçılığın güzel geçtiğini söyledi.

Aynı bereketin gelecek sezonda da devam etmesini temenni eden Balta, "Yöremizde avlanan gırgırlar buzhane kamyonlarına buradan mütemadiyen balık sevkiyatı yaptı. Balıkların geneli palamut, istavrit, çinekop ve hamsiydi." diye konuştu.

Balta, 15 Nisan'da av sezonunun bittiğini hatırlatarak, "Balıkçılarımız kullandıkları ağları ve tekneleri sezona hazırlamak için bakıma aldı. İnsanlar bu işi ne kadar gelir amaçlı yapsa da bu işin gideri de var. Balıkçı arkadaşlarımız bunu balık sezonunda karşılasın, ailesini geçindirsin, bölgemize taze balık sunsun isteriz. Bölge halkımız da bunu istiyor. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Teknelerimizde hava koşulları nedeniyle çürük ve herhangi bir eksiklik çıkma olasılığı büyük. O yüzden teknelerin bakımı yapılıyor. Çoğu tekne soyulmuş vaziyette. Yırtılan ağlarımız onarılıyor, denizden çıkmış üzerindeki çöp döküntüleri temizleniyor." ifadelerini kullandı.

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