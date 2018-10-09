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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.10.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat

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BAKİEL'den 1.11 milyar dolarlık ihracat

Bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri gibi sektörleri kapsayan BAKİEL'de 2017 yılı sonundan itibaren yaşanan ithalat düşüşü, yılın ilk 8 ayında da devam etti. Bu süreçte 1,11 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 1,19 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi. Sektör, yeni pazar arayışlarına ve yeni yatırımlara hız verecek.

BAĞLANTI elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan BAKİEL sektöründe ihracatla ithalat arasındaki makas kapanıyor. İthalatta, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8'lik düşüş yaşanan sektörde, bu ivme yılın ilk 8 ayında da devam etti. Bu süreçte yapılan ihracat 1,11 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 1,19 milyar dolar oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Sektörel olarak 2018 yılı içinde ihracatta yüzde 15’lik bir artış ve ithalatta ise artan gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretim artışına bağlı olarak yüzde 10’luk bir ithalat azalışı bekliyoruz. 2018 yılı içinde yeni yatırımlar, yeni pazarlar arayışı içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN

Sektör ihracatı 2017 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 14,30 artışla 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat olarak 2,06 milyar dolar ile bir önceki yıla göre yüzde 8 düşüş yaşanırken, 2018 yılının ilk 8 ayında ise 1,11 milyar dolar ihracata karşılık, 1,19 milyar dolar ithalat yapıldı.

Bağlantı Elemanları sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, ayrıca Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9’luk bir artış gözlendi. 2018 yılı Ocak – Ağustos döneminde ise en fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 artışla 204,22 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye’nin bağlantı elemanları sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Çin Halk Cumhuriyeti olurken, yapılan ithalat geçen yıla göre yüzde 12,6 azaldı. Türkiye’nin ithalatında en ciddi artış oranı ise yüzde 14 ile Polonya’dan yapılan ithalatta gerçekleşti. Türkiye’nin ithalatında en ciddi düşüş ise yüzde 35 ile Malezya’dan yapılan ithalatta görüldü.

SEKTÖR, 350 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM YARATTI

Bağlantı elemanlarının mevcut görünümü olarak bakıldığında şuan dünya sektör ihracatının 140 Milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, bu konuda başı 31 milyar dolarlık ihracatla Çin'in çektiğini kaydetti. Türkiye'nin 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolar ile dünya genelinde 24.sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğinin altını çizen Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 10 binin üstünde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu, bu firmaların da iş gücü piyasasına 350 bin civarında bir istihdam yarattığına dikkat çekti.

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