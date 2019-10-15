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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Bakanlık satışa çıkarmıştı! Rolls Royce'a teklif gelmedi

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Bakanlık satışa çıkarmıştı! Rolls Royce'a teklif gelmedi

Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1.6 milyon TL'den de alıcı çıkmadı. Sahibi gizli tutulan lüks araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

Antalya'da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL piyasa değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor. Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor. Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor. Araca alıcı bulunamadığında bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

Bakanlık satışa çıkarmıştı Rolls Roycea teklif gelmedi


TEMİNAT TUTARI 100 BİN TL


Hangarda yer alan araçlar arasında en dikkat çekeni ise piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls-Royce markalı otomobil oldu. Bir önceki sahibi gizli tutulan ve M plakalı özel statüdeki otomobil, 26-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen e-ihale ile 3 milyon TL'den satışa sunuldu. Azami teminat tutarı 100 bin lira olarak belirlenen aracın ilk ihalesine katılım olmadı.

1.6 MİLYON LİRAYA ALICISI ÇIKMADI

Lüks araç, geçtiğimiz hafta bu sefer yüzde 50’ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığına bağlı https://www.eihale.gov.tr adresinde e-ihaleye sunulan lüks araca 1.6 milyon TL’den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

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