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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.09.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu! 2020'de hizmete girecek

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Bakanlık duyurdu! 2020'de hizmete girecek

Tüm belediyeler 2020 yılına kadar e-belediye sistemine dahil olacak, yerel yönetim hizmetleri elektronik ortama taşınacak. Vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay ve kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi sağlanacak. Halihazırda 24 modülün uygulamada olduğu sistemde tüm mödüllerin devreye girmesiyle belediyelerde yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Belediyelerde devrim niteliğinde uygulama hayata geçirildi. Tüm belediyelerde ortak altyapıda tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği E-belediye Bilgi Sistemi başlatıldı. Belediyeler tarafından tamamen ücretsiz kullanılacak olan sistemle yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye Bilgi Sistemi Projesi ile belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor. Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. Sistem ayrıca belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltarak belediyelerde adeta bir sıçrama dönemini de başlatıyor.

BELEDİYELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK DEVRİM

İş yeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesinde ciddi katkılar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi Projesi, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olan E-belediye Bilgi Sistemi'ndeki belediyeler herhangi bir ödeme yapmazken, belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlaması öngörülüyor. Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarruf sağlandı. Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. E-belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.

İŞ VE İŞLEMLERİ ANLIK RAPORLANABİLECEK

Geliştirilen yönetici modülüyle yönetim karar-destek mekanizması güçlendirilecek ve yönetim kolaylığı sağlanacak. Belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemleri belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlanabilecek. Tüm belediyelerin sisteme entegre olmasıyla ihtiyaç duyulan entegrasyonlar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek.
E-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların kullanımına sunulan E-belediye Bilgi Sistemi'nde E-belediye EBYS Evrak Doğrulama, E-belediye EBYS Evrak Takibi, Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, E-belediye Dilekçe Kayıt, Belediye Bilgi Edinme Başvuruları hizmetleri yer alıyor.

DIŞA BAĞIMLILIKLAR AZALTILIYOR

Geliştirilecek mobil uygulamalar sayesinde vatandaşlara mobil cihazlar üzerinden hizmet sunulması planlanıyor. Proje İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilirken, proje mimarisi ve yazılımları Bakanlık personeli tarafından yapıldı. Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılıyor ve milli işletim sistemi PARDUS ile çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede dışa bağımlılıklar azaltılıyor.
Proje verileri, Bakanlık bünyesindeki yenilenen veri merkezinde bulunan veri tabanında saklanıyor. E-belediye Bilgi Sistemi veritabanı için ilave bir yatırım veya harcama yapılmadı. Söz konusu veriler Bakanlıkta uygulanan İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim standardına uygun şekilde saklanıyor. Proje kapsamında Bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine göre saklanıyor. Yedeklenen veriler, sistem herhangi bir afet durumunda "Felaket Kurtarma Merkezi" devreye girerek çalışmaya devam edecek. Nihai olarak sistemin aktif çalışması öngörülüyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Sistemde şu an itibarıyla 24 mödül uygulamaya alındı. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor. 2020 yılı sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.

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