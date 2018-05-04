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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.05.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Bakandan memurlarla ilgili önemli açıklama

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Bakandan memurlarla ilgili önemli açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil." dedi

Bakan Sarıeroğlu, bir otelde Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

Türkiye'de sendikal mücadelenin zaman içerisinde çok geliştiğini belirten Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Türkiye’de sendikal örgütlülükte yükselmenin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 tane de kamu görevlileri sendikamız var. Örgütlü ve faaliyet içerisinde olan sendikalar bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 artmış durumda. 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarımızda da yine 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahibiz." dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin iş gücü piyasası açısından dinamik bir ülke olduğunu vurgulayarak, "28 milyonluk bir istihdamımız var, 32 milyona yaklaşmış bir iş gücüne sahibiz. Kamuda, özel sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 22 milyon vatandaşımız var. Bu rakamları dikkate aldığımız zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

"657'DE HERHANGİ BİR DÜZENLEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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