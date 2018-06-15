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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
15.06.2018 - 20:16, Son Güncelleme:

Bakan Zeybekci'nin yeni makam aracı

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Bakan Zeybekci'nin yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, makam aracı olarak Türkiye'de binek araç üretimi yapan Hyundai markasının "Genesis" model otomobilini tercih etti.

Makam aracı olarak daha önce Türkiye'de binek araç üretiminde bulunan Japon bir firmaya ait otomobili tercih eden Zeybekci, şimdi de Türkiye'de binek taşıt üretimi yapan Hyundai’nin "marka imajı" çalışmaları kapsamında Başbakanlığa hibe ettiği Genesis'i seçti. 

Zeybekci, AA muhabirine, üretimini Türkiye'de gerçekleştiren firmalara büyük önem verdiklerini ve onları Türk şirketlerinden ayırmadıklarını söyledi. 

Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye’de binek araç üreten firmalara yönelik büyük hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Zeybekci, Türkiye'de kullanılan araçların tümünün yerli olması yönündeki temennisini dile getirdi. 

Zeybekci, "Gönül ister ki Türkiye'de, işçilerimizin alın teriyle, emekleriyle üretilmiş araçları kullanalım ancak sık ve hızlı seyahat etme ihtiyacı nedeniyle belirli bir performansın üzerinde makam araçlarına gereksinim duyuyoruz." dedi. 

Bakan Zeybekcinin yeni makam aracı

Bakan Zeybekci şunları kaydetti:

"Ülkemizde binek araç üretimi yapan firmalara ait araçları kullanmak gibi bir hassasiyetimiz var. Şu anda kullandığımız Genesis, Hyundai markasına ait bir araba. Önceden de Toyota marka bir araç kullandım. Gerek Hyundai gerekse Toyota, Türkiye'de binek araç üreten firmalar ve markalar. 

Bunların arabalarını kullanıyoruz. Diğer taraftan da tabii ki Türkiye'de Ford, Fiat, Honda gibi diğer markaların da araçlarını kullanmayı önemli bir hassasiyet olarak görüyorum. Bu, benim şahsi görüşüm. Diğer bakanlarımızın görüşlerine ya da kullandıkları arabalara da son derece saygı gösteriyorum."

Bakan Zeybekcinin yeni makam aracı

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