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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Bakan Turhan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bakan Turhan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği her geçen gün artan Türkiye'nin gücü ve birikimiyle bölgesinin "demokrasiyle parlayan bir yıldızı" olduğunu bildirdi.

Bölgede yaşanan gerilimler ve belirsizliklerin Türkiye'nin sahip olduğu devlet geleneği, demokrasi kültürü ve güçlü toplumsal dokusunun önemini hatırlattığını vurgulayan Turhan, "Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama tutkusu, dünyadaki hiçbir ulusa benzemez. İmparatorlukların dağılması ve ulus devletlerin ortaya çıkma sürecinde insanımızın çektiği acılar, yaşadığımız savaşlar, en son Çanakkale Harbi ve ardından dünyada başka örneği bulunmayan İstiklal Harbimiz, Cumhuriyet'in milletimiz için nasıl bir nimet olduğunu fazlasıyla göstermeye yetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE KALKINMAYA DEVAM EDECEK"

Turhan, Cumhuriyet'in kazanımlarının Türk milleti tarafından derinlemesine özümsendiğini ve sahiplenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Türkiye Cumhuriyeti' için 'Benim en büyük eserim' sözünü boşuna söylememiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye, demokratik istikrarı yeniden ikame ederek kalkınmaya, refah ve huzuru derinleştirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."

Son zamanlarda milletin birliğine ve dirliğine kasteden bütün terör odaklarına ve destekçilerine hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Turhan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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