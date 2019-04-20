Bakan Turhan: Türkiye'nin önemi daha da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" ile gelecek dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın öneminin daha da artacağını belirterek, "Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına ulaşacak." dedi.



Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 17 yılda hızla büyüme kaydeden Türkiye'nin, üretim ve ihracat odaklı ticaret hacmini artırmaya devam edeceğini söyledi.



Ulaştırma sektörünün, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Orta ve Güney Asya coğrafyasıyla ticaretini canlandıracak en önemli araç olduğunu anlatan Turhan, bu alanda atılan adımların küresel anlamda ses getirdiğini vurguladı.



Turhan, çağın gereği olan "intermodal taşımacılık" alanında ülkeler arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürmeyi planladıklarını ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye'nin coğrafi konumları gereği bölgelerinin en önemli transit merkezleri olduğuna dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:



"Azerbaycan Orta Asya'ya açılan kapıdır, Türkiye ise üç kıtanın kesişim bölgesinde yer almaktadır. Farklı ulaşım modlarını entegre ederek taşımacılarımıza hem farklı güzergahlar hem de farklı ulaşım araçları sunarak optimum düzeyde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Böylece ülkelerimizin yanı sıra bölge ülkelerinin ihraç mallarının çeşitlenmesine imkan sağlıyor, ekonomik anlamda kazançlarını arttırmalarına vesile oluyoruz. Bu noktada en güzel örnek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıdır. İhraç mallarını demiryoluyla taşıyarak, başlangıç ve son aşamalarını kara yolu ve deniz yoluyla destekleyerek birçok bölgeye ulaştırıyoruz. Doğu-batı arasında alternatif güzergah sunmanın yanı sıra kuzey-güney aksında da alternatif olmayı planlıyoruz."



"AKTİF DİPLOMASİ BAŞLATILDI"



Turhan, 2015 yılı mart ayında vizyon belgesi yayımlanan "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" çerçevesinde Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan devasa altyapı ve ulaşım, yatırım, enerji ve ticaret ağı oluşturulmasının amaçlandığını aktardı.



Söz konusu ülkelerin artan ticaret hacminden ve yatırım ortamından daha fazla pay sahibi olabilmek için ana ulaştırma koridorları üzerinde yer almanın ve ulaştırma altyapılarını bu bakış açısıyla düzenlemenin önemine değinen Turhan, "Orta Koridor" yaklaşımına yönelik aktif diplomasinin başlatıldığını kaydetti.

Türkiye tarafından "Modern İpek Yolu Projesi" olarak da adlandırılan "Orta Koridor"un doğu ile batı arasındaki mevcut hatları tamamlayıcı, güvenli güzergah teşkil ettiğini belirten Turhan, 16 yıldan bu yana ülkenin ulaştırma politikalarının temel ekseninin, Çin'den Londra'ya kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.



Turhan, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nun "Orta Koridor"da geliştirilmesi için Asya-Avrupa-Orta Doğu ekseninde önemli

adımlar atıldığını ifade ederek, ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde ulaşım bağlantısını geliştirecek projelerin hataya geçirildiğini bildirdi.

"Bir Kuşak Bir Yol Projesi" ile gelecek dönemde Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın öneminin daha da artacağına işaret eden Turhan, "Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya üçgeninde taşımacılık orta vadede şu anki ekonomik büyüklüğünün birkaç katına ulaşacaktır. Sadece ekonomik değil halklar arasında kültürel ve sosyal etkileşim de sağlanacak." diye konuştu.



"MEGA PROJELERLE KORİDORUN ÖNEMİNİ ARTIRIYORUZ"



Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Çin ve Orta Asya'dan Türkiye'ye ulaşan tüm yolları birleştiren altyapı olduğunu ve çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu proje sadece 3 ülkeyi birleştirmiyor. İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Çin'i birbirine bağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bakü'den Kars'a uzanan 829 kilometrelik demir yolu güzergahının, Hazar Geçişli Orta Koridor hattının önemli bir parçasını tamamladığını anlatan Turhan, projenin ehemmiyetinin önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacağını söyledi. Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin, günlük 1,5 milyar doları bulan boyutlara ulaştığına işaret eden Turhan, bu ticaret akışının artarak devam etmesinin ve yaklaşık 5 yıl içinde günde 2 milyar doları geçmesinin beklendiğini söyledi.

Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasiteyle çalışabilmesi adına bu güzergahı tamamlayan yolların bitirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları, Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi mega ulaşım projeleriyle koridorun sağladığı yararı ve önemi artırıyoruz. Özellikle de bu koridorun devamı olacak dev projeleri kamu özel ortaklığı ile hayata geçirerek hem hızlı hem daha az maliyetle özel sektör dinamiğini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Sınırlı kaynaklarımızla sınırsız ihtiyaçları karşılıyoruz."



"25 NİSAN'DA KUŞAK VE YOL FORUMU'NA KATILACAĞIZ"



Bakan Turhan, 25 Nisan'da Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Ren Zhiwu'nun oturuma başkanlık edeceği 2. Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'na katılacaklarını belirterek, burada bir konuşma yapacağını ifade etti.



Yaklaşık 15 bakanın katılacağı söz konusu oturumda, ülkelerin dijital ekonomi politikalarının tanıtılacağını anlatan Turhan, bu konuda uluslararası iş birliği önerilerinin aktarılacağını kaydetti.



Turhan, forumun bir sonraki oturumunda ise yaklaşık 12 projenin sunulacağını dile getirdi.