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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Bakan Turhan PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

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Bakan Turhan PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "PTT, e-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ'nin E-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ettiğini bildirdi. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre Turhan, kurumun 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

Turhan, buradaki konuşmasında, "PTT, e-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor. 2016 yılından beri Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına yürüten PTT, bu tecrübeyle postanın geleceğini belirliyor." ifadesini kullandı.

PTT AŞ'nin her geçen gün iş ve işlem hacmini artırdığını kaydeden Turhan, kurumun, ülkenin kıtaları birleştiren coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli, nitelikli projelerle, katma değere dönüştürdüğünü vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ SESİ OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUZ"

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de kurumun 179 yıllık tarihinde her türlü zorluğun üstesinden geldiğini ifade etti.
Hayatı kolaylaştırmak ilkesi ve vatandaşa hizmet götürmek amacıyla yenilenerek ve gelişerek var olmaya devam edeceklerini belirten Bozgeyik, yurdun dört bir yanına hizmet ulaştırdıklarının altını çizdi.

Bozgeyik, dünya markası olma hedefiyle çalışmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Devletimizden aldığımız güç ve milletimizden aldığımız destekle, başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki sesi olmakla iftihar ediyoruz. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında sunduğumuz hizmetlerle modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen PTT, altyapı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe ışık tutuyor." 

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