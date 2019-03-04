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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
04.03.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: Önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz. Bu teknoloji, dünyadaki birçok ülkeden önce ülkemizde hizmete girecek. İletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere, Erzincan’a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Turhan, daha sonra esnafla sohbet etti. Turhan, esnaf ziyaretinin ardından Erzincan’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bakanlığa bağlı kurum personeli ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Turhan, 5G teknolojisine birçok ülkeden önce Türkiye’de geçileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz tüm ülkemizin her köşesini ulaşılabilir, erişilebilir yaptık. Bölünmüş yollarıyla devlet ve il yollarıyla hava alanlarıyla demir yollarıyla hızlı ve yüksek hızlı demir yolları ile insanımızı buluşturduk. Bu hizmetleri insanımıza sunduk. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 4,5G geniş bandında standardında erişim, iletişim sağlıyoruz. İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz. 5G demek, ne demek? Geçen hafta Barcelona’da bir fuara katılma fırsatım oldu. Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji, inşallah dünyadaki birçok ülkeden önce hatta ilk 3 arasında düşünüyoruz; ülkemizde hizmete girecek. Yani iletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak. Sanayi sektörümüz, eğitim sektörümüz, sağlık sektörüz, tarım sektörümüz bu manada bu sistemden daha rahat bir şekilde faydalanıp, insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak için insanımızın yaşam kalitesini artırmak için birçok hizmetleri sunduk."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Erzincan programının ardından hava yoluyla Erzurum’a hareket etti.

 

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