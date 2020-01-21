Bakan Turhan: Kara yoluyla geçen yıl 90,2 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, 2019 yılında kara yolunda sunulan hizmetleri ve oluşan istatistikleri değerlendirdi. Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) yapılan bildirim verilerini paylaşan Turhan, "Geçen yıl 5 milyon 961 bin 236 seferle toplam 90 milyon 176 bin 556 yolcu kara yoluyla seyahati tercih etti. Bu seferlerin 3 milyon 270 bin 157'si tarifesiz, 2 milyon 691 bin 79'u tarifeli olarak gerçekleştirildi. Tarifesiz seferlerde 21 milyon 73 bin 480, tarifeli seferlerde ise 69 milyon 103 bin 76 yolcu taşındı." dedi.

Biniş ve iniş yerine göre en çok yolcu taşınan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak gerçekleştiğini ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Tarifelide en çok yolcu sırasıyla İstanbul-Bursa, İstanbul-Tekirdağ, Bursa-İstanbul, İstanbul-Ankara, Tekirdağ-İstanbul güzergahlarında taşındı. Tarifesizde ise sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir en yoğun taşımanın gerçekleştiği iller oldu. Bildirim zorunluluğu olmamasına rağmen 2019'da eşya taşımacılığında 414 firma 907 bin 724 adet yük bilgisi verdi."

"EN FAZLA ALINAN YETKİ BELGESİ TÜRÜ K2 OLDU"

Geçen yılın sonu itibarıyla 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında verilen geçerli yetki belgesi toplamının 475 bin 361 olduğunu aktaran Turhan, bu belgelere kayıtlı toplam taşıt sayısının da 1 milyon 278 bin 230 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Turhan, 2019'da 24 bin 409 firma ve 90 bin 806 taşıtın ilk defa sisteme dahil olduğu bilgisini vererek, "İlk defa alınan belgeler içinde 13 bin 206 ile en fazla hususi taşımacılara yönelik K2 türü yetki belgesi alındı." diye konuştu.

"MUAYENE EDİLEN ARAÇ SAYISI 83,5 MİLYONA YAKLAŞTI"

İnsan hayatının kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Turhan, araç muayene istasyonlarının faaliyete başladığı 11 Ocak 2008'den 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede 83 milyon 463 bin 975 aracın muayenesinin yapıldığını kaydetti.

Turhan, söz konusu araçlardan 29 milyon 780 bin 165 aracın muayenelerden geçemediğine işaret ederek, 29 milyon 234 bin 238 aracın muayene tekrarı işlemlerinde, 28 milyon 577 bin 626'sının eksikliklerinin giderilmesi neticesinde muayenelerinin onaylandığını bildirdi.

Türkiye genelinde toplam 210 sabit, 74 seyyar istasyon, 13 seyyar traktör muayene istasyonu ve 5 motosiklet olmak üzere toplam 302 muayene istasyonu bulunduğunu belirten Turhan, 2019'da muayeneye tabi tutulan yaklaşık 9,9 milyon araçtan yaklaşık 3,46 milyon araç için muayene tekrarı istendiğini söyledi.

"HER 10 ARAÇTAN 4'ÜNDE KUSUR TESPİT EDİLDİ"

Bakan Turhan, geçen yıl araç muayenelerinde en çok tespit edilen ağır kusurların, plakanın yönetmeliğe uygun olmaması, fren ve fren lambasıyla ilgili kusurlar ile arka kemer veya kemer kilitlerine ilişkin uygunsuzlukların olduğunu dile getirdi.

Araç muayenelerinde her 10 araçtan 4'ünde kusur tespit edildiğini vurgulayan Turhan, "Bu kusurların giderilmesi sağlandı. Örneğin, 2019'da yapılan toplam 13 milyon 363 bin 678 araç muayenesi sonucunda 2 milyon 267 bin 379 fren sistemi hatasının düzeltilmesi sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRAÇ TAŞIMALARI YÜZDE 4 ARTTI"

Geçen yıl 390 bin 52 mesleki yeterlilik belgesinin e-Devlet üzerinden verildiğini ifade eden Turhan, söz konusu yılda Türk taşıtlarınca gerçekleştirilen ihraç taşımalarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyon 360 bin 90'a ulaştığını kaydetti. Türk taşıtlarının ihraç seferlerinde en yoğun Habur, Kapıkule, Cilvegözü, Sarp ve Gürbulak sınır kapılarının kullanıldığı bilgisini veren Turhan, "2019'da Türk taşıtlarınca gerçekleştirilen ihraç seferlerinde en fazla artış yaşanan varış ülkeleri sırasıyla Irak, Suriye, İran, Özbekistan, Gürcistan ve Romanya oldu." ifadelerini kullandı.

"E-DEVLETTEN EN ÇOK YETKİ BELGESİ VE U-ETDS İŞLEMİ YAPILDI"

Kara yoluna yönelik e-Devlet'ten sunulan hizmetlerle ilgili 2019'da 399 milyon 846 bin 846 erişim/sorgulama ve 22 milyon 65 bin 849 işlem yapıldığını belirten Turhan, "Bu işlemlerden en çok yapılan ise mesleki yeterlilik işlemleri, yetki belgesi ve U-ETDS işlemleri oldu. e-Devlet üzerinden yapılan işlemler sonucu 34 milyon 102 bin 843 lira tasarruf sağlandı, 4 milyon 617 bin 967 adet kağıt kullanımının önüne geçildi." dedi.