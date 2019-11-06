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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.11.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Bakan Turhan: Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne düşürüldü

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Bakan Turhan: Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne düşürüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdü. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirterek, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak." dedi.

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Bakan Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, üç kıtayı birbirine bağlayan Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik önemine işaret etti.

Turhan, hem coğrafi konumu hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiyle Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olan Türkiye'nin söz konusu coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli role sahip olduğunu ifade etti.

"KITALAR ARASINDA KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ULAŞTIRMA ALTYAPILARI TESİS ETTİK"

Türkiye'nin mevcut pozisyonunu daha da güçlendirmek adına son yıllarda çok çeşitli ulaşım bağlantıları sağlamalarının yanı sıra koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini anlatan Turhan, "754 milyar doları bulan yatırımla ulaştırma ve haberleşme
altyapımızı güçlendirerek uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol" projesine özel önem verdiklerini anlatan Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan China Railway Express'in dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi.
Turhan, 30 Ekim 2017'den itibaren faaliyette olan hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olduğunu dile getirerek, söz konusu hatla Türkiye'nin, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, "asrın projesi" Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirten Turhan, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"11 BİN 483 KİLOMETRELİK YOL 12 GÜNDE KAT EDİLECEK"

Bakan Turhan, yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress'in (Çin Demiryolu Ekpresi) toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edeceğini bildirdi.

Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, "Bu, hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım. Dolayısıyla binlerce kilometre yol kat eden bu trene, demir yolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle, gururla bakıyoruz." dedi.

Turhan, bu projenin, ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlanmasını da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Türkiye'ye kadar hiçbir aksama ve sorun yaşamadan ulaşan trenin, Prag'da sonlanacak tarihi yolculuğunu başarıyla tamamlayacağına inandığını söyledi. 

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