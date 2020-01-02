Bakan Turhan açıkladı! Makineler arası iletişimdeki rekor "Türkiye'nin Otomobili" ile taçlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.

Geçen yılın üç çeyreklik dönemi ile 2018 yılı karşılaştırıldığında operatörlerin gelirlerinde önemli artış kaydedildiğini dile getiren Turhan, benzer şekilde yatırım tutarları kıyaslandığında, elde edilen gelirlerden yatırıma ayrılan payın giderek arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

YETKİLENDİRİLEN ŞİRKETLERİN GELİRİ 17,5 MİLYAR LİRA

BTK'nin halihazırda yetkilendirdiği 460 şirketin sahip olduğu 825 yetki belgesiyle vatandaşlara hizmet götürdüğü bilgisini veren Turhan, bu şirketlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 17,5 milyar lira gelir elde ettiklerini bildirdi. Turhan, gelirlerin alt kırılımlarına bakıldığında, Türk Telekom ve mobil operatörlerin gelir toplamının geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Elektronik haberleşme sektörünün teknolojiye dayalı yapısı itibarıyla düzenli ve artan yatırımlara ihtiyaç duyduğuna işaret eden Turhan, bu anlamda Türkiye'deki operatörlerin sektöre yaptıkları yatırımların sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Turhan, 2018'in üçüncü çeyreğinde 2,3 milyar liraya yaklaşan yatırımların, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar lirayı aştığına dikkati çekerek, "Bu yatırımların 2,1 milyar liraya yakın kısmı Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından yapılırken diğer operatörlerce de 654 milyon lira yatırım gerçekleştirildi." diye konuştu. Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla mobil abone sayısının 82,9 milyona ulaştığını vurgulayan Turhan, bu sayının yüzde 100'ün üzerinde mobil abone yaygınlığı (penetrasyonu) anlamına geldiğini ifade etti.



"3G ABONE SAYISI 5 MİLYONA DÜŞTÜ"

Bakan Turhan, 4,5G abone sayısının 76 milyonu geçtiğini belirterek, "4,5G'ye olan ilgiyle abone sayısı azalan 3G hizmetinin abone sayısı ise 5 milyon civarına düştü." dedi. M2M'deki gelişmelere değinen Turhan, şöyle konuştu:

"Sadece araçlarda değil, evlerimizde, üretim tesislerinde ve birçok alanda kullanım imkanı bulunan M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısı geçen yılın 3'üncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştı. Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz. Makineler arası iletişim uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının bilinirliği, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımıyla arttı."

Abonenin numarasını değiştirmeden, hizmet aldığı işletmeciyi kolaylıkla değiştirebilmesi için önemli imkan sağlandığını anımsatan Turhan, bu sayede mobil sektördeki rekabeti güçlendirerek toplam refahı artırmaya yardımcı olan numara taşınabilirliği uygulamasında üçüncü çeyrekte numara sayısının 3,3 milyonu geçtiğini söyledi. Turhan, uygulamanın başladığı günden bu yana mobil abonelerde taşınan toplam numara sayısının ise 132,3 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

"MOBİL TRAFİK HACMİ 70,2 MİLYAR DAKİKA"

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacminin 70,2 milyar dakika olarak gerçekleştiğini aktaran Turhan, "Bu trafik miktarı, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 1,8 arttı." ifadesini kullandı. Türkiye'de aylık ortalama mobil konuşma süresinin 480 dakika olduğunu belirten Turhan, incelenen Avrupa ülkeleri arasında aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye'nin birinciliğini bu dönemde de koruduğunu dile getirdi.

Bakan Turhan, 5G'ye geçiş hazırlıklarının sürdüğü bu dönemde genişbant hizmetlere olan abone ilgisinin sürdüğüne dikkati çekerek, toplam genişbant abone sayısının geçen yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4,4 artarak 14,1 milyonu sabit, 63 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 77,1 milyona ulaştığını bildirdi.

"FİBER ALTYAPI UZUNLUĞU 371 BİN KİLOMETREYİ AŞTI"

Yıllık bazda en yüksek artışın yüzde 38 ile "Eve Kadar Fiber"de olduğunu vurgulayan Turhan, söz konusu artışın fiberin yaygınlaşması açısından önemli olduğunu ifade etti. Turhan, bu kapsamda fiber altyapı yatırımlarının sürmesini önemsediklerini belirterek, toplam fiber altyapı uzunluğunun geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 371 bin kilometreyi aşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış gösterdiğini kaydetti.

Bakan Turhan, sabit ve mobil abonelerin kullandığı veri miktarlarına ilişkin de bilgi verdi. 2019'un üçüncü çeyreğinde mobil veri kullanımının aylık ortalama 6,4 gigabayt, sabit internet kullanımının ise aylık ortalama 113,2 gigabayt olduğunu aktaran Turhan, söz konusu rakamların veriye olan ihtiyaç ile işletmeciler arasında artan rekabet nedeniyle gün geçtikçe arttığını söyledi.