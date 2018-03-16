Bakan Tüfenkci: Çiftlik Bank gibi 11 girişim daha var

ÇİFTLİK BANK’A KARAPARA İNCELEMESİ

ÇiftlikBank’a ilişkin soruşturmanın tamamlandığını ve konunun Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiğini anımsatan Tüfenkci, benzer 11 girişim daha olduğunu ve incelemesinin ise kısa zamanda biteceğini söyledi. “Kara para aklama yönünden de MASAK’ın inceleme yapması için müfettişlerimizin talepleri var” diyen Tüfenkci, vatandaşa da şu uyarıda bulundu:

“Sanal âlemde kâr vaat ediyor. Neye göre ettiğine vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Karşılığında bir teminat var mı, mal var mı? Vatandaşlarımızın hayatın olağan akışı, ticaretin genel seyri dışında büyük kâr vaat ederek toplanan paralara, ticarete her zaman şüpheyle yaklaşmaları gerekir. Şüphelendiklerinde de şikâyette bulunmalarını istiyoruz.”

UBER - TAKSİCİ GERİLİMİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul’daki Uber-taksici gerilimini çözmek üzere devreye girdi. Bakanlık, önümüzdeki günlerde Uber temsilcileri ile taksicileri aynı masada buluşturmayı hedefliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Uber vatandaşta bir karşılık buluyor. Taksici esnafımız kendini 'check' etmeli, vatandaş neden Uber’i tercih ediyor, bunu iyi analiz etmeliyiz. Önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek istiyoruz” dedi.



Bakan Tüfenkci önceki gün bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Uber ve taksiciler arasında yaşanan sorunla ilgili Tüfenkci, “Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Uber vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın buna göre şekillenmesini istiyoruz, sektör analizi yapıyoruz” dedi.



UBER TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLECEK Mİ?



“Tarafları dinlemeden, iki tarafı masaya oturtmadan bir karar vermek istemiyoruz” diyen Tüfenkci, Uber’in tamamen kaldırılmasının ya da meşruiyet kazandırılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



“Varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz. Arkadaşlara yeni talimat verdim. Önümüzdeki günlerde tarafları dinlemek istiyoruz. Şiddet kullanılmasına karşıyız. Basına yansıyan hususlar hem taksici esnafımıza yakışmıyor hem de tarafların doğru zeminde anlaşamamalarına neden oluyor. Biz İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığımızı da devreye sokarak, belki bir koordinasyon içerisinde çalışma başlatacağız.”



YEMEK ÇEKLERİ AYNI DEVAM EDECEK, MARKETTEN ALIŞVERİŞ OLMAYACAK



Yemek çekleri hakkında iskontoya ve ödeme sürelerine üst sınır getirilmesiyle ilgili ise Tüfenkci şöyle konuştu:



“Bunlar tamamen iki tarafın uzlaşmasıyla ortaya çıktı. Market alışverişlerinin yasaklanması Gelir Vergi Kanunu’ndan dolayı. Daha önce çıkarılmış ve vergi istisnası noktasında bir yasal düzenleme var. Bizim bu konuda yeni bir düzenlememiz olmayacak. Çünkü tarafların görüşlerini ifade ettik. Şu anda nasılsa aynı devam edecek.”

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