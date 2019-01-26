Bakan Pekcan'dan Dünya Gümrük Günü mesajı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Dünya Gümrük Günü'ne özel Twitter'dan mesaj yayınladı.
"Gümrüklerin modernizasyonu çerçevesinde “Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar” temasıyla sürdürdüğümüz her çalışmada yanımızda olan tüm gümrük çalışanlarımızın “Dünya Gümrük Günü”nü kutluyorum"
Gümrüklerin modernizasyonu çerçevesinde “Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar” temasıyla sürdürdüğümüz her çalışmada yanımızda olan tüm gümrük çalışanlarımızın “Dünya Gümrük Günü”nü kutluyorum #DünyaGümrükGünü pic.twitter.com/kVsZqFx0dc— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 26 Ocak 2019
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