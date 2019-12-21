Bakan Pekcan'dan 2020 mesajı

Zonguldak'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye’nin büyümesine de net ihracatımız üç çeyrekte 4.7 puan destek sağlamış bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75.6'dan yüzde 86.8 seviyelerine kadar geldi. Tabi bunlar ihracatçılarımızın sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının gerek küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de başarılı yıl olacağını öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.



Zonguldak TSO tarafından 100. Yıl Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, global ekonominin durumu ve Türkiye'nin ihracatına dikkat çekti. Bakan Pekcan, "Hepinizin bildiği gibi dünya ticaret savaşları korumacılık önlemleri derken küresel ticaretin zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin demir çelik ve alüminyum üzerine başlattığı yaptırımlar bütün dünyayı sardı. Avrupa Birliğinin de bunlara önlem almasıyla bütün dünya önlem aldı aslında. Sadece Türkiye almadı ama bizim son üç senede Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz demir-çelik ihracatı yaklaşık üç katına, dört katına çıktığı için bu uygulamalardan en çok Türk demir-çelik üreticisi etkilendi" diye konuştu.



"YAPTIRIMLARIN GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ VAR. ISRAR EDİNCE İLK ÇEYREKTE GÖZDEN GEÇİRİRİZ"



Brüksel'deki ziyaretini hatırlatan Bakan Pekcan, "Dün gece Brüksel'den geldim. AB'nin yeni komiseri ile bir araya geldik. Çok yararlı bir görüşmeler oldu. Bunlardan birisi gümrük birliğinin güncellenmesi konusu malumunuz. Bir çok konumuz var. Kotalarla ilgili yetkilendirilmiş hükümlülüğün tanınmasıyla ilgili Brexit konusuyla ilgili hepsinde mutabık kaldık. Ama en önemli konularımızdan birisi de demir-çelikte yapılan uygulamalar ve yaptırımlardı. Biz kendilerine teknik açıdan arkadaşlarımız bu dökümanları iletmişlerdi ama biz bir kez daha yeni başkana da bunu ilettik. Kendileri de bu konuyu irdeleyecekleriini çalışacaklarını ve gözden geçirme süreci var. Bu yaptırımların. Bir yıl sonra olması gerek. Onu önce 6 aya çekmeyi sonra biz çok ısrar edince ilk çeyrekte gözden geçiririz dedi. Bu anlamda da faydalı görüşme oldu" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE EKONOMİSİNE BİR BÜTÜN OLARAK BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Demir-çelik üreticilerinin haklarını uluslararası platformlarda savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz bir taraftan demir çelik üreticilerinin uluslararası platformlarda bütün haklarını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da her seviyede bugüne kadar kullandık. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Ancak bir sektörü desteklerken diğer sektörlere de zarar vermememiz gerekiyor. Türkiye ekonomisine bir bütün olarak bakıp bütün paydaşlarla görüşerek ortak karar vermeye çalışıyoruz. Amacımız ticaretin kesintisiz devam etmesi. Sektörlerimizin haklarının her platformda korunması. Bu doğrultuda da gerekli adımları atmakta bugüne kadar kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayacağız. Ama bütün sektörü masanın etrafında toplanarak bütün paydaşların en az etkileneceği veya etkilenmeyeceği bir çalışma üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.



"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 51.8 KÜÇÜLMEYLE 25 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ"



Bakan Pekcan, "2019’da küresel ticaret tahminleri yüzde 4'lerdeydi. Sonra yüzde 1.2 olarak revize edildi. Yüzde 1 revize bile beklenen bir beklenen revize değil genel anlamda. Ama buna rağmen Türkiye'nin ihracatta başarılı bir yılı oldu. Eylül sonu itibariyle açıklanan dünya ihracat örgütü verilerine göre dünyada ihracatı, ithalatı kayıt altına alınan ve en çok ihracatçı olan ülkeler arasında ilk 50 ülkenin arasında ihracatı yüzde 2.6 azaldı. Eylül sonu itibariyle Türkiye’nin ihracatı yüzde 2.56 arttı. Dünyada ihracat artışı sıralamasında Türkiye 7. sırada. Yüzde olarak çok büyük bir rakam olmasa da küresel ticaretteki küçülmeye rağmen pozitif artış göstermesi bizi dünyada 7. sıraya taşıdı. Dolar bazında değer artışı sıralamasında 5. sıradayız. 11 aylık ihracatımız yüzde 165 milyar dolara, 11 aylık ithalatımız da 190 milyar dolara ulaştı. Bunun yanında dış ticaret açığımız da yüzde 51.8 küçülmeyle 25 milyar dolara düştü. Yani Türkiye’nin dış finansman ihtiyacına biz 27 milyar dolar pozitif katkı sağladık. Aynı zamanda Türkiye’nin büyümesine de net ihracatımız üç çeyrekte 4.7 puan destek sağlamış bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75.6'dan yüzde 86.8 seviyelerine kadar geldi. Tabi bunlar ihracatçılarımızın sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının gerek küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de başarılı yıl olacağını öngörüyoruz" dedi.



"ZONGULDAK ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENEBİLİR"



Bakan Pekcan, Zonguldak'ın lojistik potansiyeline de dikkat çekti. Bakan Pekcan, "Coğrafi konumu açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Biz de bakanlık olarak bu potansiyeli ön plana çıkartmayı kararlıyız. 2018 yılında 363 ro-ro seferi gerçekleşmiş. 2019’da 266 roro seferi gerçekleşmiş. Biraz düşme var. Bu rakamı da artıralım. 2020 yılında 180 günlük eylem planında ihracatımız için alternatif güzergah ve yol haritası çalışmaları gerçekleştireceğiz. Zonguldak bu alanda önemli bir rol üstlenebilir. Özellikle Karadeniz'e komşu ve çevre ülkelerin ticaretinde ciddi artış sağlayabiliriz. Rusya’daki limanı tamirata aldılar. Ro-Ro seferlerinin artırılmasıyla gerek Rusya, Ukrayna ile gerekli görüşmeleri yaparız" şeklinde konuşu.