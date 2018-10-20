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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.10.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik!

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Bakan Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TİM Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk" dedi. Çalıştayın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik" dedi.

TÜRKİYE'DE 61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), farklı bölgelerdeki delegeleriyle bir araya geldi. Sarıyer’de bulunan bir otelde düzenlenen TİM Delegeler Çalıştayı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik


Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay faiz, kur ve enflasyon üçgeni çerçevesinde manipülasyonlara maruz bırakıldıklarını vurgulayarak, ’’Son dönemde büyük bir ekonomik saldırıya uğradığımızı; faiz, kur ve enflasyon üçgeninde ciddi manipülasyonlara maruz kaldığımızı yakından biliyorsunuz. Nasıl ki ülkemizin her alandaki menfaatleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıyorsak, ekonomimizin güçlenmesi için de var gücümüzle çalışmaktayız.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz olmak üzere, tüm kabinemiz ve ilgili kurumlarımız olarak bu süreçte yaşanan sıkıntıların üzerine büyük bir kararlılık ve soğukkanlılıkla giderek durumu kontrol altına almış ve büyük sıkıntıları geride bırakmış bulunuyoruz.

Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir. Önümüzdeki süreçte, yine hep birlikte büyük bir gayretle çalışmaya, hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Bakan Pekcan: Yüzde 300 zam yapan fırsatçıları tespit ettik

"Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız"

Türkiye’nin önünü açacak hizmetlere konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Oktay, ’’Yeni ekonomik ve ticari düzende Türkiye’nin önünü açacak kilit alanlar hiç kuşkusuz Ar-Ge, yenilik, yüksek teknoloji, katma değer, tasarım, üretim ve markalaşmadır. Bu bağlamda, yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirini ön plana çıkaran, Ar-Ge, yenilik, tasarım ve markalaşma odaklı bir yaklaşımı öne çıkarıyoruz. Ve bu yaklaşımla yeni devlet destekleri kurguluyor, mevcut desteklerde iyileştirmelere gidiyoruz.

Bunun yanı sıra, ihracatçılarımıza sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gidiyor, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar sürdürüyoruz. Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir’’ ifadelerini kullandı.

"DENETİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise bakanlık olarak tüm paydaşlarla beraber Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğinin altını çizdi. Pekcan,"Bu konuda Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı kanunun değişikliği üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde bu çalışmalarımızı güncelliyoruz.

Bir yandan da iç piyasada spekülasyon oluşturarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önlenmesi açısından denetimlerimize devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri, bu geçiş döneminde zorunlu bulduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bazı fırsatçılar; yüzde 200, yüzde 300 oranında fiyatlara aşırı zam yapmışlardı. Bunları tespit ettik, firmalarla iletişime geçtik. Kendilerinden savunma istedik. Etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık’’ şeklinde konuştu.

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