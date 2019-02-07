Bakan Pekcan: Türkiye ihracatı milli gelire oranında rekorlar yakalayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan: Türkiye ihracatı milli gelire oranında rekorlar yakalayacak
GeriEkonomi Bakan Pekcan: Türkiye ihracatı milli gelire oranında rekorlar yakalayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Türkiye ihracatı milli gelire oranında rekorlar yakalayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan: Türkiye ihracatı milli gelire oranında rekorlar yakalayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Mart ayında milli gelirimiz açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yakaladığımızı göreceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mart ayında milli gelirimiz açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yakaladığımızı göreceğiz." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rakamını açıkladıklarını ve hem özel ticaret sistemi hem de genel ticaret sistemine göre verileri açıkladıklarını söyledi. 

Avrupa’da Brexit gerilimi, dünyadaki ticaret savaşları ve korumacılık önlemlerine rağmen ihracatçıların Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ettiğini aktaran Pekcan, "Göreve geldiğimizden beri ihracatçılarımız, sektörlerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle bir fikir birliği, güç birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle Türk ekonomisinin önemli sivil toplum örgütlerini bünyesinde bulunduran İstişare Konseyi kurduk." şeklinde konuştu. 
Pekcan, ikinci olarak, Yenilikçi Ticaret Platformu'nu kurduklarını, 21. yüzyılın teknolojilerine yatırım yapan öncü girişimcileri bir araya getirdiklerini ve gençlere rol model oluşturan ortak çalışmalar üretmek için gayret sarf ettiklerini söyledi. 

Son 10 yıldır yüksek teknolojili ürün ihracatının toplam sanayi ürünleri ihracatı içindeki payının yüzde 3-4 bandını aşamadığını belirten Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri kurarak teknoloji odaklı yatırımlar çekmeyi hedeflediklerini aktardı. 

Pekcan, şunları kaydetti: 

"Sivil toplum örgütlerimizin taleplerini dinliyor, bakanlığımız konuları ile ilgiliyse ve hemen çözüm üretiyoruz. Bunun için bir ekip kurduk. Bugüne kadar bin 114 talebi bakanlığımıza ulaşmış. Bunların yarısı bizim bakanlığımızla, yarısı diğer bakanlıklarla alakalı. Tüm çalışmalarımızda özel sektörümüz, ihracatçımız, sivil toplum örgütlerimizle bir bütün olduk. Küresel gelişmeleri yakından izliyoruz, sektörlerle ilgili kararları istişare ediyoruz. İhracatımızı uzun dönemler halinde artıracak çalışmaları gerçekleştiriyoruz." 

"GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GEÇTİK"

Ruhsar Pekcan, Türkiye için cari açığın en önemli nedeninin dış ticaret açığı olduğunu, bu nedenle en temel gayelerinin, dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak ülke ekonomisini kalkındırmak olduğunu vurguladı. 

2019'un bu nedenle çok önemli bir yıl olduğuna işaret eden Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılında yüksek oranlarda gerçekleşmesini ve dış ticaret açığımızı düşürmeyi hedefliyoruz. Yine bu hafta duyurduğumuz gibi, ülkemizdeki üretimi ve ihracatı daha doğru yansıtan ve Çin, Amerika, Japonya, Güney Kore, Kanada, Rusya ve İngiltere'de olduğu gibi Genel Ticaret Sistemi'ne geçtik." değerlendirmesinde bulundu. 

Pekcan, Türkiye'nin geçen yıl ocak ayında 9,1 milyar dolar dış ticaret açığı bulunduğunu belirterek, bu yıl ise 2,3 milyar dolar açık olduğunu söyledi. Sadece ocak ayında dış ticaret açığının 6,8 milyar dolar kapandığını aktaran Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Bu son derece önemli. Mart ayında milli gelirimiz açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında rekorlar yakaladığımızı göreceğiz. Önümüzdeki 10 yılda temel hedefimiz, orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak. Bu hedefimize yönelik ilerlerken, dünyanın durmadığına, devamlı bir teknolojik ve ekonomik bir değişimden geçtiğine hepimiz şahit oluyoruz.  Bu yolda 3 temel hedefimiz var. Rekabetçi olduğumuz konularda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek... İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak... Üretimde ve ihracatta ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak. Tüm bu hedefleri ihracatçılarımızla beraber başaracağız. 2019 yılı hedeflerimize yönelik çok önemli bir yıl olacak. Bu nedenle özel sektörümüzü dinlemeye geldik."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor