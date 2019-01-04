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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.01.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistan'da ciddi projelere imza atıyor

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Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistan'da ciddi projelere imza atıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "Firmalarımızın Pakistan'a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı çalışma yemeği gerçekleştirildi.

TOBB Kabul Salonu'nda düzenlenen programa, Pakistan Başbakanı İmran Han, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar ve Pakistan Başbakan Özel Danışmanı Zülfikar Abbas Buhari ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin dost ve kardeş iki ülke için yetersiz kaldığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri boyutlara taşınması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistanda ciddi projelere imza atıyor

Türkiye'den Pakistan'a yönelik ciddi yatırımlar bulunduğunu ifade eden Pekcan, "Firmalarımız Pakistan’da 6 bin 506 kişiye istihdam sağlamaktadır. Firmalarımızın Pakistan'daki yatırımlarının önümüzdeki dönemde daha da artacağına ve bu yatırımlarla ikili ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleşeceğine inancım tamdır. Bu noktada, firmalarımızın Pakistan’a olan bu yüksek ilgisi, yakın zamanda da devam edecek, ülkelerimiz arasındaki dost ve kardeş ilişkileri ekonomik ortaklık düzeyine yükseltecektir." dedi.

Pekcan, yurt dışında Türk müteahhitlerin, bitmiş ve hali hazırda devam eden projelerle birlikte şimdiye kadar 123 ülkede 378,9 milyar dolar değerinde 9 bin 600 proje üstlendiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerimiz, Pakistan’da da ciddi projelere imza atıyorlar. Ülkenizde çoğunlukla enerji, altyapı, inşaat ve danışmanlık sektörlerinde olmak üzere 62 projemiz bulunuyor. Söz konusu büyük çaplı projelerde karayolu projeleri başı çekmektedir. Liman ve sulama projelerinde de önemli görevler üstlenilmektedir."

Türkiye'nin Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) kurucu üyelerden biri olduğunu anımsatan Pekcan, Türk firmalarının AIIB finansman kanallarını kullanarak Pakistan'da gerçekleştirilecek projelerde de başarılı işler gerçekleştireceklerine inandığını ifade etti.

Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistanda ciddi projelere imza atıyor

Pekcan, şöyle devam etti:

"Türk firmaları, Pakistan’da önümüzdeki dönemde yapılacak her türlü üstyapı ve altyapı projelerini üstlenmeye hazırdırlar. Firmalarımız gerek tek başına gerekse Pakistanlı ortakları ile birlikte ortak girişim olarak projeleri başarıyla gerçekleştireceklerdir. Bu sayede dost ve kardeş ülke Pakistan’ın ekonomik gelişimine ve halkının refah seviyesinin yükseltilmesine de katkı sağlamış olacaklardır."

Pekcan, konuk Başbakan'a yoğun programına rağmen bu çalışma yemeğine katılmasından dolayı teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu da Pakistan Başbakanı'na Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı, Türkiye'nin gösterdiği mücadeleye verdiği destek için teşekkür etti.

TOBB olarak her zaman Pakistan’ın yanında olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere rağmen ticaret hacminin mutlu etmediğini ifade ederek, "Türkiye'nin Pakistan'daki toplam doğrudan yatırımları 1 milyar dolar. Pakistan'ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları ise 600 milyon dolar civarında. Müteahhitlik firmalarımız tüm dünyada olduğu gibi, Pakistan'da da önemli projeler gerçekleştirdi. 59 projeyi başarıyla tamamladı. İş birliğimiz kapsamında Türkiye-Pakistan Ticaret Odası Forumu'nu kurduk." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki vize uygulamasına dikkati çekerek, "Kardeşler birbirlerinin evine izin alarak mı gitmeli? Vize uygulaması, ticaretin önünde ciddi bir engel olarak karşımızda duruyor. Hiç olmazsa iş dünyasını bu vize sorunundan kurtarmamız lazım. Bize destek olun. Burada bulunan Türk iş dünyasına fırsat verin. Daha fazla yatırım yapalım. Daha fazla karşılıklı ticaret yapalım." dedi.

Türkiye'nin ihracattaki başarılarına değinen Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizmde, yurt dışı müteahhitlikte dünya çapında başarı hikayelerine imza atıyoruz. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde, 46 Türk müteahhitlik firması bulunuyor. Bu sayıyla listede ABD’nin de önünde 2. sıradayız. Biz, tecrübemizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Özellikle de Pakistan-Çin ekonomi koridoru kapsamındaki altyapı yatırımlarından Türk müteahhitleri olarak daha fazla pay almak isteriz."

Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistanda ciddi projelere imza atıyor

 

"PAKİSTAN VE TÜRKİYE'NİN TİCARET HACMİNİ ARTIRMASININ VAKTİ GELMİŞTİR"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Planlama Bakanı Mahdum Husro Bahtiyar gibi çok sayıda bakanla programa katıldığını belirterek, "Ben ekibimi yanımda getirdim çünkü artık Pakistan ve Türkiye'nin ticaret hacmini artırmasının vakti gelmiştir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki birtakım sebeplerden ötürü ticaret hacminin beklenen seviyeye gelemediğini vurgulayan Han, bu sebeplerden birinin Türkiye ve Pakistan arasındaki mesafe olduğunu belirtti.

Deniz yolu açısından söz konusu mesafenin uzunluğuna işaret eden Han, "Bence bu sorun önümüzdeki yıllarda çözülecek çünkü Pakistan'da çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Bu da Çin Kuşak Yol girişimi." ifadesini kullandı. Han, böylelikle ülkesinin daha önce herhangi bir bağlantısının bulunmadığı yerlerde bağlantılar oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Ülkesinin bakir bir alan olduğunun altını çizen Han, "Pakistan'ın birçok alanda büyük potansiyeli var ve bu potansiyel henüz tam olarak kullanılmış değil." dedi.

Pakistan'da çok önemli maden rezervlerinin olduğunu fakat şu ana kadar çok az arama çalışması yapıldığını belirten Han, petrol, doğal gaz, kobalt ve bakırın bulunduğu bölgelerde oldukça az arama çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Han, Pakistan'ın stratejik önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Pakistan, yönetişim sistemini düzelterek, işletmelere kolaylıklar sağlayarak, iş yapmayı kolaylaştırarak, iş yapma maliyetini düşürerek önemli bir adım atıyor. Dolayısıyla Türkiye'den şirketler için yatırım yapmak çok daha kolay olacak. Şunu temin etmek isterim; bizim hükümetimizin ana amacı yatırımcılar için iş yapma ortamını kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltmak, her şeyi kolaylaştırmak. İnsanların daha fazla para kazanmasını ve kar etmesini sağlamak ve böylece ülkede refahı sağlamak."

Bakan Pekcan: Müteahhitlerimiz Pakistanda ciddi projelere imza atıyor

 

"PAKİSTAN, ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE 5 MİLYON KONUT İNŞA EDECEK"

Ülkesinin dünyadaki en genç nüfuslardan birine sahip olduğunu vurgulayan Han, 120 milyon Pakistanlının 35 yaşın altında bulunduğunu belirtti.

Başbakan Han, "Pakistan, önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon konut inşa edecek. Bu çok büyük bir proje. Dolayısıyla inşaat firmalarınıza da kapımız açık. Bu, Pakistan açısından oldukça büyük bir girişim." ifadelerini kullandı.

Çin ile Kuşak Yol girişimi bağlamında özel ekonomik bölgeler oluşturduklarını söyleyen Han, Pakistan'ın dünyada turizm alanında en fazla çeşitlilik gösteren ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Han, ülkesinin din turizmi açısından da merkez olduğunun altını çizdi.

 

"PAKİSTAN HALKI, KURTULUŞ SAVAŞI'NA DESTEK OLABİLMEK İÇİN PARA TOPLADI"

Konuşmasında, Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi bağların önemine dikkati çeken Han, "Türkiye, bağımsızlık savaşı verirken, o zaman Hindistan olan, şimdi Pakistan olan bölgede insanlar, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na destek olabilmek için para topluyorlardı." dedi.

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