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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Hedefimiz ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak

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Bakan Pekcan: Hedefimiz ABD ile ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "(ABD ile Türkiye arasında) Ticaret hacmimiz 20,7 milyar dolar, hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkarmak. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen öğle yemeğinde katılımcılara hitap etti. 

ABD'nin Türkiye için her zaman önemli bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Pekcan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi ve ilerletmeyi umduğunu ifade etti. 

Pekcan, "Bildiğiniz gibi, başkanlarımız ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması konusunda görüş birliğine vardı. Buraya vardığımızda malumunuz teknik ekiplerimiz sizinle de birebir irtibata geçtiler." diye konuştu. 

Beyaz Saray'da dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Pekcan, "Hepimiz Türk-Amerikan ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi. 
Türk ve Amerikan iş insanları ve şirket temsilcilerine de iki ülke arasındaki 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda katkı sağlamaları çağrısında bulunan Bakan Pekcan, "Her çaba, bizim için çok değerli çünkü, Türk-Amerikan ilişkileri bizim için değerli." ifadesini kullandı. 

Kısa vadede hedeflerinin Türk ve Amerikalı firmalara her türlü iş birliği fırsatını sunmak olduğunu kaydeden Pekcan, "Hepinizin de bildiği üzere ticaret hacmimiz 20,7 milyar dolar, hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkmak. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacağız." diye konuştu. 

TEKNOLOJİ İHTİSAS SERBEST BÖLGELER

Ticaret Bakanlığı olarak ihtisas serbest bölgeleri kurmak için yeni bir vizyon üzerinde çalıştıklarını belirten Pekcan, bu bölgeler için mevcut teşviklerin yanı sıra bunlara vergi teşvikleri de sağlanacağını kaydetti. 

Bakan Pekcan şöyle devam etti: 

"Temel hedefimiz Ar-Ge yoğunluklu, yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek faaliyetlerde uzmanlaşmış serbest bölgeler oluşturmak. Tüm bürokratik uygulamaların bakanlığımız aracılığıyla tek yetkili makam olarak ele alındığı bir model öngörüyoruz. Bu bölgeler, Türk-Amerikan iş birliği bölgeleri olabilir. Tüm Amerikan yüksek teknoloji firmalarını, ihtisas serbest bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyorum. Bakanlığımızın ihtisas serbest bölgeler kurma çabalarını desteklemenizi rica ediyorum. Amerikan yüksek teknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralarda yatırım yapabilirler. Ben ve meslektaşlarımın serbest bölgelerimize yatırım tercihinde size koşulsuz yardım sağlamaya her zaman hazır olduğumuzu da belirtmek isterim." 
Genel olarak ABD'nin ticaret politikalarında, özellikle de Türkiye'ye yönelik olanlarda meydana gelen son gelişmelerden çok endişe duyduğunu dile getiren Pekcan, ABD'nin Ticareti Genişletme Yasası'nın 232. bölümü kapsamında, çelik ve alüminyum ihracatında Türkiye'ye de uyguladığı ek vergiler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) konusunda Türkiye'yi destekleyen ABD Ticaret Odası'na ve şirketlere teşekkür etti. 

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