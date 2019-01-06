Bakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak
GeriEkonomi Bakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.01.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan açıkladı: İmzalar 9 Ocak'ta atılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımız, Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek. Test ve kabul işlemleri gibi, ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlem yeni yapıyla artık sorun olmaktan çıkacak. Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blokzincir Konferansı düzenlenecek ve Bakanlığımız ile Blokzincir Türkiye Platformu arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, bu kapsamda Bakanlığın Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacağını bildirdi.

Pekcan, AA muhabirine, bünyesinde Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde akredite ilk "Davranışsal Kamu Politikaları" birimini barındıran Ticaret Bakanlığının, kamu politikalarına yeni konseptler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

Blokzincir teknolojisinin birbirini tanımayan ya da birbirlerine güvenmeyen tarafların ortak bir platform üzerinden bir aracıya ihtiyaç duymadan işlem gerçekleştirebilecekleri yeni bir kayıt teknolojisi olduğuna işaret eden Pekcan, birçok uzmanın blokzincir teknolojisinin gelecek dönemde, geçmişte internetin yarattığı türden büyük bir etki yaratmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinde dijital dönüşüm için kolları sıvadıklarını ifade ederek, blokzincir teknolojileriyle kurumlar arası koordinasyonun yeni bir boyut kazanacağına dikkati çekti.

Blokzincir teknolojileriyle ilgili Bakanlık bünyesinde önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin bu sayede hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını anlattı.

Ruhsar Pekcan, test ve kabul işlemleri gibi ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlemin yeni yapıyla artık sorun olmaktan çıkacağını belirterek, "Artık farklı kurumların benzer testler istemesi nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçilecek." dedi.

YAZILIM DEVLERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bakanlık olarak uluslararası tedarik zincirlerinde blokzincir kullanımına ilişkin birçok yazılım deviyle görüşmelere başladıklarının altını çizen Pekcan, şöyle devam etti:

"Halihazırda Singapur gibi dijital dönüşümde lider ülkelerle yapılan görüşmeler yeni bir dönemin de habercisi. Blokzincir teknolojileri uluslararası ticarette birçok bürokratik engeli kaldıracak çözümleri bünyesinde barındırıyor. Ülkeler arası mevzuat farklılıkları, belgelerin standart olmaması, sahtecilik gibi birçok konu doğrudan blokzincir teknolojisinin çözüm alanına giriyor."

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca blokzincir teknolojilerinin kamu politikalarına entegrasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer aldığını anımsatarak, bu eylemi hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

BLOKZİNCİR TÜRKİYE PLATFORMUNUN İLK KAMU ÜYESİ OLACAK
Türkiye'nin tüm önemli aktörlerini bünyesinde barındıran Türkiye Bilişim Vakfının bir girişimi olan "Blokzincir Türkiye Platformu"nun kritik bir arayüz vazifesi gördüğüne işaret eden Pekcan, "Bakanlığımız Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek.

Günün sonunda, özellikle dış ticaret gibi mevzuatın ve uluslararası kuralların belirleyici olduğu bir alanda blokzincir bir çözüm olarak yer alacaksa kamu tarafından bu teknolojiye ilişkin detaylı çalışma ve analizlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kamuda blokzincir kullanımının yaratacağı katma değerin birçok vakıa çalışmasıyla ortaya konduğunu vurgulayan Pekcan, sanayi devrimi ya da internet devrimini kaçıran ülkelerin blokzincir devriminde alacakları pozisyonun gelişmişlik yolunda önemli bir sıçramaya zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.

9 OCAK'TA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAK
Ticaret Bakanı Pekcan, her zaman olduğu gibi blokzincir konusunda da sahadaki aktörlerle konuşarak politikalarını şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blokzincir Konferansı düzenlenecek ve Bakanlığımız ile Blokzincir Türkiye Platformu arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak. Söz konusu mutabakat zaptı bu alandaki iş birliğimizin kurumsallaşmasına önemli bir katkı sağlayacak. Kamunun blokzincir stratejisinin oluşturulması için temel olacak konferansa 30'dan fazla kamu kurum ve kuruluşunun katılması bekleniyor. Blokzincir alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve Blokzincir Türkiye Platformunun yöneticileriyle özel olarak buluşacağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan duyurdu! İlki başlıyor...

Gönüllüler gitti... O bölgede önemli keşif

O süre değişti! 48 aya çıkarıldı

Sigarada vergi sistemi değiştirildi