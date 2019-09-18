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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor

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Bakan Pekcan: 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den ticaretinin önü açılacak. Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.

Pekcan, Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'ndaki konuşmasında, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 27'nci Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın çok verimli çıktıları olacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu düzeyde seyrettiğini dile getiren Pekcan, "İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Her iki ülkenin hükümet yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması yönünde destekler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "İş dünyamıza ikili ticaret anlaşmalarımız ile Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan yararlanmalarını öneriyorum. Tercihli Ticaret Anlaşması'nda Türkiye'nin 125 ihraç ürününden 68'i yasak kapsamına alındı, 3'üne de tarife kotası koruma önlemi uygulandı. Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den ticaretinin önü açılacak. Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak."

"YAPTIRIMLARDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKE TÜRKİYE"

Taraflar arasındaki ticaret hacminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığına dikkati çeken Pekcan, 2019'da da yüzde 30 gerileme olduğunu ifade etti.

Pekcan, Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin 5 Kasım 2018 itibarıyla yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti. Türkiye'nin her zaman İran halkının yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Pekcan, ikili ticareti aynı çabayla sürdüreceklerini kaydetti.

"İRAN'DA 166 FİRMAMIZ VAR"

Pekcan, İran'da faaliyet gösteren 166 Türk sermayeli firma bulunduğunu bildirerek, bu firmaların İran'daki yatırımlarının tutarının 1,3 milyar dolar olduğunu belirtti. Türk firmalarının, yaptırımlar döneminde de tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini devam ettirdiğini dile getiren Pekcan, söz konusu firmaların İran'daki yatırımlarına daha fazla kolaylık gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

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