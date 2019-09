Bakan Pakdemirli'den toprak ve suya vurgu

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Pakdemirli, dünya tarımını etkileyen en önemli faktörler arasında iklim değişikliği olduğunu söyledi.



Dünyada, toplam toprak alanının 13 milyar hektar ve bu alanın sadece 5 milyar hektarlık kısmının tarım alanı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir." diye konuştu.



Pakdemirli, önümüzdeki süreçte, gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması, uygun politikaların üretilmesi ve bu kapsamda tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve teknolojiye en üst düzeyde destek vermenin elzem olduğunu vurguladı.



Özellikle tarıma elverişli toprakların, geleceğin gözde hedeflerini teşkil ettiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Tarımın en önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı düşünülemeyen iki unsurundan biri toprak, diğeri sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en optimum şekilde kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok olmaktan korumak, bir disipline tabi tutmak için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının da hızlandırılarak, yasal alt yapının güçlendirilmesi, önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi olacaktır."



Orman alanlarını korumak ve geliştirmenin bakanlığın en asli görevlerinden biri olduğunu da belirten Pakdemirli, bu kapsamda pek çok önemli çalışmayı uygulamaya koyduklarını vurguladı.



"2019 YILINDA 16,1 MİLYAR LİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK"



Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak adına çalışmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:



"2002 yılında, 36,9 milyar lira olan tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2018 yılında yüzde 478,2 artarak 213,4 milyar liraya ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında ise yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında 2002 yılında, 1,8 milyar lira tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda 16,1 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar liranın üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak."



2003-2019 yılları arasında çok sayıda baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, içme suyu temini ve atıksu arıtma tesisi ile hidroelektrik enerji santralleri inşa edildiğini anlatan Pakdemirli, toplam 206,7 milyar lira yatırım yapıldığını ve 7 bin 927 adet tesisin hizmete açıldığını aktardı.



"FİDAN DİKEREK REKORLAR KİTABINA GİRECEĞİZ"



Tarım alanları ve su kaynakları kadar orman varlığının da önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, ülke yüzölçümünün, yaklaşık yüzde 29'unu oluşturan orman alanlarının, 22,6 milyon hektar olduğunu belirtti.



Son 17 yılda orman varlığının 1,9 milyon hektar arttığına dikkati çeken Pakdemirli, ormanların yakılıp kesildiğiyle ilgili eleştirilerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.



"Daha Yeşil Bir Türkiye İçin" çalışmaların süreceğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 2003-2018 yıllarında 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 milyar fidan toprakla buluşturulmuştur. 2023 hedefimiz de 7 milyar fidan dikmektir. Bakanlık olarak, Daha Yeşil Bir Türkiye İçin sloganıyla, 11 Kasım saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız ve rekorlar kitabına gireceğiz."



"TEKNOLOJİ TARIMLA BİRLEŞTİRİLMELİ"



Verimliliğin en önemli adımının teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğine vurgu yapan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tahminlere göre gıda talebi 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak tarım 4.0 ile tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir. Türk tarımı için devrim niteliğinde olacak bir çalışmayla elektrikli traktörü geliştirdik. TAGEM ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen prototip, 75 kilowat gücündeki tarla sınıfı olan elektrikli traktör, 4 teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyetine sahiptir. Saha denemeleri şimdiden yakıt maliyetini yüzde 90 oranında azaltacağını gösteriyor."



"25 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK"



Bakan Pakdemirli, ülkenin tarım ve orman vizyonunu oluşturacak ve 15 yılın ardından yeniden düzenlenecek 3. Tarım Orman Şurasının önemine de değindi.

Dünya genelinde tarım ve orman sektörünün talep ve ihtiyaçlarının farklılaşması yanında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlardaki gelişmelerin yenilenmeyi zorunlu kıldığını vurgulayan Pakdemirli, "Şura ortak akıl, birlikte düşünü, birlikte hareket etme demektir. Tarım şurasında, ülkemizin bu alandaki tüm birikimi seferber edilerek, bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ile 25 yıllık yol haritasını belirleyeceğiz." diye konuştu.



Pakdemirli Sivas Valiliğini de ziyaret ederek Vali Salih Ayhan'la da bir süre görüştü.