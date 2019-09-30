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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.09.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi

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Bakan Pakdemirli'den "Bozdağ Kayak Merkezi" müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi'nin gelecek kış sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde incelemede bulunan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirli olarak geçmiş yıllarda da tesise geldiğini hatırlattı.

Kayak merkeziyle ilgili yetkililerden bilgi aldığını vurgulayan Pakdemirli, "Çığ tehlikesi yüzünden önceki yıl kapatılan Bozdağ Kayak Merkezi gelecek kış sezonunda faaliyete geçecek. Arkadaşlarımız tesiste teknik inceleme yaptı. Bölgeye çığ önleme perdeleri yapmamız gerekiyor. Buna ilişkin talimatları verdim. İhale süreci başladı." diye konuştu.

Tesisi işleten firmanın da yatırım yapmaya istekli olduğunu aktaran Pakdemirli, bölgenin yeniden kış turizmine kazandırılması gerektiğine işaret etti.
Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu bölgelerimiz sadece denizi ile değil karla da anılabilir. Bunların hepsini tekrar çalışır vaziyete getirmek ve bölge halkının hizmetine sunmak önemli. Orman Genel Müdürlüğümüz de burası faaliyete geçtikten sonra dağcılık kulübü kuracak. Gençlerimizin kayak yapmasına yönelik faaliyetlere başlayacağız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmiş olacağız."

Tesisin turizme ve ekonomiye ciddi katkısı olacağına inandığını belirten Pakdemirli, projenin toplam maliyetinin 15 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

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