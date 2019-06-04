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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.06.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bakan Kurum açıkladı! Bayramdan sonra başlıyor

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Bakan Kurum açıkladı! Bayramdan sonra başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bürokratlarla bayramlaştı.

Memleketi Konya’da kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Valiliği'nin bayramlaşma programına katıldı. 

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

"KONYA, HUZUR VE GÖNÜL ŞEHRİDİR"

Memleketi Konya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu: 

"Ramazan Bayramı bize birliğin, beraberliğin, huzurun en üst noktaya taşındığı günleri hatırlatıyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edilmesi, komşumuza akrabamıza sılayırahim yapılmasını hatırlatıyor. Bu vesileyle biz de Konya'da bugün bayram namazını idrak ettik. Konya, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm Türkiye mozaiğini barındıran bir şehrimiz. Konya, huzur ve gönül şehridir. Konya, vefa şehridir ki; her noktada ülkesi, bayrağı, milleti için vefasını göstermiştir. Her zaman da gösterecektir." 

Gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Kuzey Irak'ta Pençe Harekatı yapıyoruz. Harekat çok başarılı bir şekilde gidiyor. Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Güvenlik güçlerimizin, yaralanan gazilerimizin, şehit ve gazi anne babalarımızın bayramlarını tebrik ediyor, hepsinin ellerinden öpüyoruz. İyi ki varlar, öyle evlatlar yetiştirdiler." ifadesini kullandı.

"BAYRAMDAN SONRA EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ" 

Kurum, konuşmasının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şunları söyledi: 

"Valilikler kanalıyla belediyelerimize 19 Mayıs'a kadar süre vermiştik. Şimdi inşallah Türkiye'deki tüm riskli, acil, öncelikli dönüşüm gereken alanlara ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuz çerçevesinde şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. Hedefimiz yılda 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Bu dönüşümü yaparken de vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, onların gönlünü alarak, kalplerine girerek yapacağız, onlarla yan yana yapacağız. Onların istemediği hiçbir kentsel dönüşüm projesini yapmayacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah bayramdan sonra eylem planımızı açıklayacağız ve ilk etapta 50 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini aynı anda başlatmak suretiyle, tarihi alanların, riskli alanların dönüşümünü aynı anda başlatmış olacağız." 

Bakan Kurum, Konya'daki Mevlana Meydanı projesinde ekiplerin bayram sonrası hak sahipleriyle görüşmeye başlayacağını, görüşmelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını dile getirdi. Hiçbir hak sahibini mağdur etmeyeceklerini bildiren Kurum, proje kapsamında 2020 yılında inşa aşamasına başlayıp kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 

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