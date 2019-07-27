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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.07.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Bakan Kurum: 81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var

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Bakan Kurum: 81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde'mize de bir Millet Bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metre karelik alanı Millet Bahçesi yapıyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bor Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Serkan Baran ile makamında görüştü. Bor ilçesindeki tarihi sit alanlarını gezen Bakan Kurum, vatandaşlara sohbet etti, Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi ileri biyolojik arıtma tesissi inşaatında incelemelerde buldu.

Niğde Valiliği ziyaretinde Bakan Kurum, kendini karşılayan Sıfır Atık projesi kapmasında "kahraman çevreci" iki çocuğa oyuncak hediye etti, madalya taktı. Kurum, valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kahramanlar diyarı Niğde'nin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık eden güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Bu güne kadar Niğde'ye AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkati çeken Bakan kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yağılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de sayın Cumhurbaşkamızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli karaları aldık. Hızlı bir şekilde 2023'ün Niğde'si için de bu projeleri uyguluyor olacağız” dedi.

Kurum, Niğde merkezde atık su artıma tesisi projesi bulunduğunu aktararak, şunları söyledi: “224 bin nüfusa yetecek ve 2040 yılına kadar Niğde'mize yetebilecek kapasitedeki artıma tesisimizi bakanlığımız bünyesinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve belediyemiz eliyle yapıyoruz. Bu projeyi 2020 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Projenin bitiş tarihini öne çekiyoruz. Akkaya Barajında tertemiz şekilde sulama yapılabilmesi amacıyla da bu barajımızı temizlemiş olacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu Niğde merkezde aynı hat güzergahı üzerinde gidiyor, ayrık sistem yok. 2020 yılı içinde arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla aynı yıl içinde kanalizasyonumuzu atık suyumuzu ayıracak sisteme geçiyoruz. 81 ile 81 millet bahçesi sözümüz var. Şehitler diyarı Niğde'mize de bir Millet Bahçesi yapmamız gerekir diye istişare ettik. Eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metre karelik alanı Millet Bahçesi yapıyoruz. İmalatını TOKİ yapıp Niğdeli vatandaşlarımıza hediye etmiş olacak. Millet Bahçemizin içinde gezinti alanları, millet kıraathanesi, kütüphanesinin olduğu bisiklet ve yürüme yollarının olduğu çok önemli bir projeyi de şehir merkezine kavuşturmuş olacağız. Mevcut stadımızı özel idaremize, İller Bankasının vereceği destekle birlikte yalaşık 7 bin kişi kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Bu stadı da Bucakçayır mevkisine taşımız oluyoruz."

Eski rektörlükten başlayıp Hüdavent Hatun türbesine kadar yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda bir meydan sözü verdiklerinden bahseden Bakan Kurum, bu projeyi de valiliğin yapılması, rektörlüğün ve içinde bulunan okulların taşınmasıyla 2023 yılana kadar söz verildiği şekilde hayata geçirileceğini anlattı. Bakan Kurum, Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm projesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "45 bin metrekare alanda 456 hak sahibimizi ilgilendiren bu projeye başlıyoruz. Niğde'de tarihin bize bıraktığı, önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, mevcuttaki tarihi eserlerin restorasyonuyla birlikte bu kentsel dönüşüm projesini yapacağız. Buradaki 456 hak sahibi vatandaşımızı Efendibey Mahallesi'nde yaptığımız rezerv konutlara onlarla anlaşmak suretiyle taşıyacağız. Bu bölgeyi de Niğde'ye bir turizm alanı olarak kazandıracağız. İçinde butik otellerin, tarihi konakların olduğu, çok az katlı bizim tarihimize kültürümüze uygun yapılaşmanın olduğu, kale ve etrafıyla birlikte de bir çevre düzenlemesi projesiyle Niğde merkezde kahramanlar diyarına yakışacak çok önemli bir projeyi de kazandıracağız."

Bor ilçesi Orta Mahallede tarihi eserlerin ve şehir merkezinin kültürel anlamda yoğun yaşandığı tarihi sit alanında sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yapılacağını belirten Kurum, içme suyu hatlarında 2020 yılında başlamak suretiyle yapılacağını söyledi.

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