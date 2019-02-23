Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor
GeriEkonomi Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
23.02.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yüzde 12 indirim geliyor

Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 12 yılda döşenen doğal gaz hattının 140 bin kilometre olduğunu belirterek, "Dünyanın çevresi ekvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışız ve kazarak tur atmışız" dedi. Bakan Dönmez çiftçilere elektrik tüketiminde yüzde 12 indirim sağlayacaklarını da ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep Valiliğini ziyaretinde Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, sanayici, işadamı ve bürokratlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, burada müjdeleri art arda sıraladı.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİKTE YÜZDE 12 İNDİRİM

Çiftçiye süt yemi dağıtımı töreninde konuşan Bakan Dönmez, köylerde yaşayanların doğal gaz talepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Köylüler, bize ne zaman doğal gaz gelecek demeye başladılar. Köylülere başka bir müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek bir AR-GE çalışması başlatıyoruz. Doğal gaz değil, artık köylerde biyogaz üretilecek. Çok yakın zamanda biyogaz çalışmalarına hız vereceğiz, arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar. Bir diğer müjdemiz de elektrik tarifeleriyle ilgili. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkanlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar."

Bakan Dönmez ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından alandaki kuzuları sevdi ve 2 bin 800 çiftçiye 1400 ton koyun süt yemi dağıttı.

MİLLİ ENERJİ İÇİN CİDDİ HAMLELER OLACAK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önce Milli Enerji ve maden politikası ile ilgili açıklamada bulunarak, kömür müjdesi verdi. Bakan Dönmez, "Milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynaklara azami derecede kullanılması konusunda da ciddi hazırlıklarımız, hamlelerimiz var. Özellikle kömür ile alakalı ciddi keşiflerimiz var. İnşallah, yurt dışından artık, kömür ihraç etmeyecek bir noktaya geliriz. Rezervlerimiz buna müsait" dedi.

TRAKYA'DA BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ

Bakan Fatih Dönmez, Trakyada bulunan doğal gaz rezervi ile ilgili bilgiler vererek, "Doğal gaz ve petrol ile ilgili arama ile araştırmalarımız, artarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Trakya’da bir keşfimiz oldu. Çok büyük değil ama orada bulduğumuz gaz 300 bin hanenin o yılki ihtiyacını karşılayacak bir rezerv bulmuş olduk" şeklinde konuştu.

KARKAMIŞ, ARABAN VE NURDAĞI'NA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez, doğal gazda bu yıl 104 milyon, elektrik de de yaklaşık 90 milyon TL tutarında yatırım planı bulunduğunu belirterek, Gaziantep'e yapılacak doğal gaz yatırımlarını anlattı. Dönmez, "Bölgede Karkamış’ta doğal gaz çalışmaları tamam, inşallah Araban ile ilgili de bir planlamamız var. oraya da götürmüş olacağız. Sanayici arkadaşlarımıza da da müjdemiz var. İnşallah bu yıl OSB’ye doğal gazı getirmiş olacağız. Yine 2020 yılında planlandı, Nurdağı ilçemizin Şatırhöyük ve Sakçagözü mahallelerine de doğal gaz konforunu getirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi. Enerji Bakanı Dönmez 12 yılda ülke genelinde artan doğal gaz sayıları ile ilgili ise, "2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 5 şehrimizde doğal gaz varken, bugün hamdolsun 81 ilimize doğal gaz götürmüş durumdayız. O gün sadece 50 ilçede, yerleşim yerinde doğal gaz varken, bugün 510 yerleşim biriminde doğal gaz kullanılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

"12 YILDA DÜNYANIN ÇEVRESİNDE 3.5 KEZ KAZARAK TUR ATMIŞIZ"

Bakan Fatih Dönmez, yıl sonu itibariyle Hakkari de dahil olmak üzere 81 ile doğal gazın götürüldüğünü hatırlatarak, buradaki yapılan çalışmaların zorluğunu ise "Dere tepe, göl demeden aştık. Çok çetin şartlarda çalışıldı, oraya gazı götürmek için. Şehrin içerisinde de gazı dağıtmak da kolay değil, çünkü ülkemiz bu çağdaş yakıt ile çalışan ülkelerden birisi" diyerek anlattı. Dönmez Türkiye genelindeki doğal gaz şebekeleri ile ilgili ise, "Dağıtım şebekesi olarak biz sırf 140 bin kilometre hat yapmışız. 140 bin kilometreyli şöyle tahir edeyim. Dünyanın çevresi ektvatordan 40 bin kilometre. Biz neredeyse 12 yılda dünyanın çevresinde 3.5 kat tur atmışı ve kazarak tur atmışız. Kolay bir iş değil. Yurt dışından misafirlerimiz, bu işi nasıl başardığımızı soruyorlar" oiye konuştu.

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU KALMADI"

Bakan Dönmez, hem doğal gazda hem de elektrikte arz güvenliği sorunu kalmadığını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan arz güvenliği, ham dolsun hem elektrik hem de doğal gaz tarafından arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Hatta fazlamız var. İhraç edebilecek hale geldik. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız, ithalatımızdan fazla oldu. doğal gaz’da maalesef dışa bağımlıyız. Elimizdeki kaynaklar yeterli değil. Dışa bağımlılığımıza rağmen, kaynak çeşitlendirmesi, güzergah çeşitlendirmesi yapmak suretiyle, sistem güvenliğini en az 2 kat arttırdık. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimiz, 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkardık. İki sene içerisinde bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız. Geçtiğimiz haftalarda doğal gaz tükemitinde rekor kırdık. Günlük takip ettiğimizde, 250 milyon metreküp doğal gaz tüketmişiz. O gün 50 milyon metreküp daha doğal gaz talebi olsaydı, karşılayacak durumdaydık. Buradan ‘gazımız bol, cayır cayır yakalım’ anlamı çıkmasın. Biz bunları ithal ediyoruz, hem de döviz ile ithal ediyoruz. Mümkün olduğu kadar da verimli kullanmak zorundayız”diye konuştu.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yerli yabancı tüm turistler oraya hayran kalıyor! Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanıyor

Konya'da üretiliyor! 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bakan Selçuk: 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağladık

Bakan Dönmez açıkladı: O bölgelere doğal gaz müjdesi