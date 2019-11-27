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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
27.11.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak enflasyonda 2022 hedefinin yüzde 4.9 olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Bakan Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de söyledi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

-2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor.

-Enflasyon 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4,9 olacak.

-Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.

-Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

-2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

-İvme finansman paketiyle 33 miyar lira kredi firmaların imkanına sunuldu.

-2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını %3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.

-Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

-Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.

-Girişim sermayesi fonlarına önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde 2 milyar lira tutarında kaynak aktarmayı hedefliyoruz.

-Hal kayıt sisteminde e-belge ile fiyat manipülasyonlarını anlık izleyebileceğiz.

-İvme kapsamında 37 bin kredi adedine ulaşıldı, 25 milyar lira kredi tahsis edildi.

-Verimsiz harcamaları tasfiye ederek mali alan oluşturacağız.

-2019 yılı Kasım ayı  itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı  6,8 milyon  kişiye, devlet katkısı fon tutarı 16,4 milyar TL’ye, toplam fon  büyüklüğü ise 112,8 milyar TL’ye yükseldi.

-Serbest meslek erbabı artık matbaalardan makbuz bastırmayacak. Böylece 100 milyon lira tasarruf sağlanacak.

-Halk Bankasınca esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredi için 2020 yılı bütçesinde 2,2 milyar lira ödenek öngörülüyor.

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