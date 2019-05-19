Bakan Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter'dan kutlama mesajı gönderdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin Twitter üzerinden mesaj yayımladı. Bakan Albayrak "19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak'ın tweeti:
19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi, yüz yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. pic.twitter.com/oRnn9QxMwC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 19, 2019
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