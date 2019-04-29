Bakan Albayrak: Kut'ül Amare Zaferi’nin 103. yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kut'ül Amare'nin 103. yıl dönümünde Twitter'dan mesaj yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kut'ül Amare mesajı: "Türk milleti, kendine yurt edindiği her coğrafyada büyük bedeller ödemiş, tarihini kahramanlıklarla örmüştür. Yakın tarihimizdeki en büyük askeri başarılardan birisi olan #KutülAmare Zaferi’nin 103. yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
Türk milleti, kendine yurt edindiği her coğrafyada büyük bedeller ödemiş, tarihini kahramanlıklarla örmüştür.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Nisan 2019
Yakın tarihimizdeki en büyük askeri başarılardan birisi olan #KutülAmare Zaferi’nin 103. yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic.twitter.com/zYHjqm4fUD
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