Bakan Albayrak: 'İlk kez yıllık cari fazla verdik'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık cari denge rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, ''17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik'' dedi.
Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.
Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız.''
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