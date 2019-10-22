Bakan Albayrak: Her gün daha da güçleneceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son bir kaç günde çok fazla ekonomik yaptırım tehdidine rağmen piyasaların direnç gösterdiğini belirterek “Her geçen gün daha da güçleneceğiz” dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin cari fazlada rekor kırdığını vurgulayarak, ekimde enflasyonun daha da düşeceğini belirtti. Türkiye’nin her geçen gün daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak ayrıca, uluslararası ticaretteki gerilimlerin azaltılması gerektiğini söyledi.
Albayrak, TRT World Forumu’nda yaptığı konuşmada, bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olmasının risk olduğunu kaydederek “ABD’nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Güç rekabetini bir yana bırakıp, uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Korumacı yaklaşımlar bize bunu gösteriyor” dedi. Albayrak, “Bir yandan da döviz konusu var. Bu açıdan baktığımızda dövizdeki değer kaybından ticaret hacmi de etkileniyor. Eğer ticareti ileri taşıyabilirsek, Dünya Ticaret Örgütü de şu anda bunu kullanıyor, bütün dünya çok daha iyi bir küresel entegrasyonu yakalayacak. Aynı zamanda uluslararası vergilendirmeyle ilgili reformlar, finansal iklim değişikliği ve yönetişimle ilgili mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ
Türkiye’nin dünyanın 16’ncı en büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine göre ise 12’nci sırada yer aldığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: “Küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yer alıyoruz. Son 10 yılda yıllık yüzde 5’lik bir büyüme gösterdik. Türkiye cari fazlada rekor kırdı ve ağustosta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu. Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz.
Şu anda enflasyonda yüzde 9.3’lük bir seviyedeyiz. Ekimde yüzde 9’dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. Biz Türkiye olarak dünya çapında mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Son birkaç günde çok fazla ekonomik yaptırım tehdidine maruz kaldık. Ama finans piyasalarımız direnç gösterdi. Her geçen gün daha da güçleneceğiz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle