Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Bakan Ağbal'dan Şeker Fabrikaları satış açıklaması

Bakan Ağbal'dan Şeker Fabrikaları satış açıklaması

DHA
17.03.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun son günlerde özelleştirilmesi ile gündeme gelen Türkiye Şeker Fabrikaları ile ilgili soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti Şeker Fabrikaları’na ait 48 taşınmazın satışının yapıldığını söyledi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son günlerde özelleştirme tartışmaları ile gündeme gelen Şeker Fabrikaları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önrgesi verdi. Tanrıkulu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak, 2017 yılından itibaren kaç ihale yapıldığını, bu ihalelerin neler olduğunu,hangi usulle yapıldığını, ihale bedellerini, ihalellerde en yüksek-en az fiyatları veren firmaları ve ihaleleri alan firmaları sordu.

Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine cevap veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 38 ihale kapsamında, mülkiyeti bu kuruluşa ait 48 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satışının yapıldığını, bu taşınmazların ihale bedelleri toplamının da 22 milyon 463 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Bakan Ağbal, söz konusu ihalelerin ’pazarlık usulü’ ile gerçekleştirildiğini ve İhale Komisyonu tarafından gerekli görülerek, pazarlık görüşmesine devam eden teklif sahiplerinin katılımı ile ’açık artırma’ yoluyla sonuçlandırıldığını kaydetti.

 

Etiketler: Türkiye Şeker Fabrikaları , Türkiye Şeker Fabrikaları özelleştirme , Türkiye Şeker Fabrikaları satış
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri