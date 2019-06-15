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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.06.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! 2019'da 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

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Bakan açıkladı! 2019'da 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1’lik artış kaydettiklerini aktaran Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk  İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin istihdam rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yılın aynı dönemine karşın yüzde 30,1'lik artış olduğunu ve yakaladıkları olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade eden Selçuk, “Ocak – Mayıs 2019 dönemi itibariyle 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6; gençlerde ise yüzde 32,4’lük bir artış kaydettik.” dedi. 

“İLK 5 AYDA YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU 102 BİN 221 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK”

2019 yılı Ocak – Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirten Selçuk, nitelikli işgücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamını oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini ifade etti.

2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu; 2019 yılının ilk 5 ayı itibariyle ise rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

 

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