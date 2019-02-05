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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

BAİB'in ocak ihracatı 161 milyon dolar

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BAİB'in ocak ihracatı 161 milyon dolar

BAİB Başkanı Hakkı Bahar: "Yılın ilk ayında gerçekleşen ihracat 161 milyon 362 bin 803 dolar oldu. Rusya, yaş meyve sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla Batı Akdeniz'in en önemli ihracat pazarları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Almanya pazarında ciddi oranda artış yaşandı" açıklamasında bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, ocak ayında 114 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, yılın ilk ayında gerçekleşen ihracatın 161 milyon 362 bin 803 dolar olduğunu bildirdi.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'dan ocak ayında dünyanın 114 ülkesine ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, ihracat yapılan 39 ülkede 1 milyon dolar barajının aşıldığını vurgulayarak, "ABD'den Çin'e, Avustralya'dan Norveç ve Maldivler'e kadar dünyanın dört bir yanına Batı Akdeniz ürünleri gönderildi. Yılın ilk ayında gerçekleşen ihracat 161 milyon 362 bin 803 dolar oldu. Ocak ayında gerçekleşen ihracatta geçen yılın ocak ayına göre yüzde -0,41 oranında gerileme yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bölgeden en fazla ihracatın yaş meyve-sebze ve madencilik sektöründe gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bahar, demir ve demir dışı metaller sektöründe de geçen yılın ihracat rakamlarına göre ciddi oranda artış görüldüğünü ve ocak ayında yüzde 308 artışla 20,8 milyon dolarlık dışsatım yapıldığını belirtti.

"ALMANYA PAZARINDA CİDDİ ORANDA ARTIŞ YAŞANDI"

Batı Akdeniz'de en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını ifade eden Bahar, "Rusya, yaş meyve sebze ürünlerine yönelik kısıtlamanın kaldırılması dolayısıyla Batı Akdeniz'in en önemli ihracat pazarları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Almanya pazarında ciddi oranda artış yaşandı. Geçmiş yılların aksine sıralamanın ilk 5 basamağında yer bulamayan İtalya ve İspanya, ocak ayında dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Bu iki ülkeye gerçekleşen ihracatta rekor olarak nitelendirilebilecek ihracat artışı yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu olarak, 2019 yılında da bölge ihracatını artırmak için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerine işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Bölge ihracatını artırmak adına uygulamaya koyduğumuz projeleri sürdürürken, Ar-Ge aşamasındaki projelerimizi de bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz, ana sektörlerimizi ve ana pazarlarımızı geliştirirken, alternatif pazarlar oluşturmak ve diğer sektörlerin ihracat rakamlarını artırmaktır. Özellikle kilogram değeri yüksek ürünlerimizin ihracatı için önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Fruit Logistica Fuarı'nda olacağız. Fuarda, bölge ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtarak, firmalarımızın ihracat bağlantıları kurması adına çalışmalar yapacağız."

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