Bahçıvan: Bu yıl kur baskısı büyük
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, 2017 yılına ilişkin İSO İkinci 500 Büyük Kuruluşu Araştırması’na yönelik yaptığı açıklamada, “2016’nın ardından 2017’de küresel ekonominin güçlü bir toparlanma evresine girerek ihracatımızı desteklemesi, bunun yanında kamunun da büyük desteğiyle iç talep ve yatırımlardaki canlanma, İSO İkinci 500’ün performansına net bir biçimde yansımıştır. 2017’de İkinci 500’ün üretimden satışları yüzde 30.9 artış ve yüzde 17 reel büyüme ile son yılların en güçlü artışlarını kaydederken ihracatını da yüzde 16.9 artırarak Türkiye’nin genel ihracat artışının üzerinde bir performans sergilemiştir” dedi.
Bahçıvan, 2017 sonuçlarının, ikinci 500’ün karlılık anlamında da son yılların en olumlu performansına işaret ettiğini kaydederek şöyle devam etti:
“2017 yılındaki son yılların en başarılı ve devrim niteliğindeki finansal inovasyonu olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu (KGF) mekanizmasının katkısıyla KOBİ’lerimizin finansman imkanlarında ciddi bir artış yaşandı. Fakat bu yıl sanayici özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını daha fazla hissetmektedir. Bu da sanayiciler açısından finansman yükünün giderek ağırlaştığını göstermekte ve karlılıkların sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratıyor.”
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