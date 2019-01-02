Aydın’ı karıştıran piyango paylaşımı: 70 milyon bana çıktı!
31 Aralık günü yapılan çekiliş sonrası 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi merak edilirken, Aydın’da yapılan bir paylaşım kenti hareketlendirdi. Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın Facebook’ta yaptığı "Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun" paylaşımı sonrası ortalık hareketlendi. Hiç tanımadığı kişilerin dahi kendisini ‘akraba’ olarak aradığını belirten Çetindoğan, söz konusu paylaşıma ilişkin “şaka amaçlıydı” dedi.
AYDIN’DA ORTALIK KARIŞTI!
70 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul Üsküdar’da satılan bir bilete çıktı. Ancak, çekilişlerin yapıldığı 31 Aralık akşamı, ortalığı hareketlendiren bir paylaşım yapıldı. Anılan paylaşımı yapan kişi AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’dan başkası değildi.
TELEFONLARI SUSMAK BİLMEDİ
Ne oldu ise Çetindoğan’ın “Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun” şeklindeki paylaşımı sonrası oldu. Bu mesajın yayılması sonrası Çetindoğan’ın telefonları susmak bilmedi. Kimi hayırlı olsun diye aradı kimi Çetindoğan’ın hiç tanımadığı akrabası çıktı.
ŞAKA AMAÇLI PAYLAŞTIM
Konuya ilişkin Hurriyet.com.tr’ye konuşan Çetindoğan, yaptığı paylaşımın şaka amaçlı olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşım sonrası oluşan ilgiye kendisinin de şaşırdığını aktaran Çetindoğan, “O akşam eğlencedeydik. Çekiliş yapılmıştı o esnada. Ben de böyle bir şey paylaştım. İyi de oldu. Eğer büyük ikramiye gerçekten de bana çıksaydı, çocuklarımın ve kendimin güvencesini sağladıktan sonra kalan paranın tamamını hayır kurumlarına bağışlardım” dedi.
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