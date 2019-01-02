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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
02.01.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Aydın’ı karıştıran piyango paylaşımı: 70 milyon bana çıktı!

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Aydın’ı karıştıran piyango paylaşımı: 70 milyon bana çıktı!

31 Aralık günü yapılan çekiliş sonrası 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi merak edilirken, Aydın’da yapılan bir paylaşım kenti hareketlendirdi. Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan’ın Facebook’ta yaptığı "Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun" paylaşımı sonrası ortalık hareketlendi. Hiç tanımadığı kişilerin dahi kendisini ‘akraba’ olarak aradığını belirten Çetindoğan, söz konusu paylaşıma ilişkin “şaka amaçlıydı” dedi.

AYDIN’DA ORTALIK KARIŞTI!
70 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul Üsküdar’da satılan bir bilete çıktı. Ancak, çekilişlerin yapıldığı 31 Aralık akşamı, ortalığı hareketlendiren bir paylaşım yapıldı. Anılan paylaşımı yapan kişi AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’dan başkası değildi.

TELEFONLARI SUSMAK BİLMEDİ
Ne oldu ise Çetindoğan’ın “Sevgili dostlar 70 milyon bende hayırlı olsun” şeklindeki paylaşımı sonrası oldu. Bu mesajın yayılması sonrası Çetindoğan’ın telefonları susmak bilmedi. Kimi hayırlı olsun diye aradı kimi Çetindoğan’ın hiç tanımadığı akrabası çıktı.

Aydın’ı karıştıran piyango paylaşımı: 70 milyon bana çıktı


ŞAKA AMAÇLI PAYLAŞTIM
Konuya ilişkin Hurriyet.com.tr’ye konuşan Çetindoğan, yaptığı paylaşımın şaka amaçlı olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşım sonrası oluşan ilgiye kendisinin de şaşırdığını aktaran Çetindoğan, “O akşam eğlencedeydik. Çekiliş yapılmıştı o esnada. Ben de böyle bir şey paylaştım. İyi de oldu. Eğer büyük ikramiye gerçekten de bana çıksaydı, çocuklarımın ve kendimin güvencesini sağladıktan sonra kalan paranın tamamını hayır kurumlarına bağışlardım” dedi.

Son dakika... Milli Piyangoda 70 milyonluk biletin Üsküdarda satıldığı ortaya çıktı
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