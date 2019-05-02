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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.05.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Ayakkabı sektörüne 500 milyon dolarlık katkı

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Ayakkabı sektörüne 500 milyon dolarlık katkı

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan AYSAF, kapılarını 61. kez açtı.

Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan 61. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) kapılarını açtı.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilen fuar, CNR Expo'da başladı.

Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi sektöre dair tüm teknolojik gelişmeler ve ürün gruplarının görücüye çıktığı, yerli ve yabancı önemli firmaların yer aldığı fuar, bu yıl 20 bin alıcı hedefiyle düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYSAD Başkanı Ömer Kadir Arpacı, Türkiye'nin ayakkabı ihracatından yükselen güç olduğunu belirterek, dünya ticaret hacmi 150 milyar dolar civarında olan ayakkabı sektöründe, Türk ayakkabı üreticileri olarak altıncı sırada yer aldıklarını bildirdi.

Şu an 1 milyar dolar civarında olan ayakkabı ihracatına yan sanayiciler olarak büyük destek sunduklarını kaydeden Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ayakkabı ihracatında 1,5 milyar dolar civarını bulacağımızı tahmin ediyorum. Fuarın ihracata büyük katkısı olacak. Fuarda firmalarımızın 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı yapmasını bekliyoruz. Bu yıl ilk kez dünyanın en büyük fuarlarından önce trendlerimizi görücüye çıkaracağız. Ayakkabıda trendleri takip edilen ülke haline gelmeyi hedefliyoruz. Bunu ülke olarak tekstilde başarmış bulunuyoruz. Ayakkabı sektöründe de çok yakın bir zamanda dünyada takip ediliyor olacağız."

Arpacı, İstanbul'un ayakkabı üretiminde bir üs olduğunu kaydederek, ayakkabı sanayi üretiminin yüzde 90'ının İstanbul'da yapıldığını bildirdi. Sektör olarak verilerin sağlıklı bir şekilde ölçümlenmesini talep ettiklerini aktaran Arpacı, "Odaların, yan sanayi sektörü verilerini sağlıklı bir şekilde toparlamasını bekliyoruz. Gücümüzü gösteremediğimiz için hiçbir yerde temsil şansımızı kullanamıyoruz. Defalarca ilgili kurumlara talebimizi ilettik. Bu konuda çalışmaların başlamasını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HİNDİSTAN'IN FUARIMIZA İLGİSİ BÜYÜK"
CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut ise ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450'nin üzerinde markanın yeni ürün ve teknolojileri yerli ve yabancı sektör alıcıları ile buluşturduğunu bildirdi.

Fuarın sektör ihracatına ve iş hacmine büyük katkı sunacağını kaydeden Bulut, şu ifadeleri kullandı:
"Fuarımızın ilk gününde ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya ve Türki Cumhuriyetlerden alıcılar görüyoruz. Dört gün boyunca açık kalacak fuarımızda dünyanın her yerinden alıcıları ağırlayacağız. Bu yıl Hindistan'ın özellikle fuarımıza ilgisi büyük oldu. Hindistan'dan fuarımıza milli katılım oldu. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez Hint Ayakkabı Yan Sanayi Üreticileri Derneği fuarımızı ziyaret edecek. Bu sektör adına güzel bir gelişme oldu. Fuar sonrasında iki ülke arasındaki ayakkabı ticaretinin daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz."

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