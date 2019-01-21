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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa'nın umudu küçük Bursalı

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Avrupa'nın umudu küçük Bursalı

Avrupa’da en çok satan otomobil segmenti olmasına rağmen son yıllarda SUV’lar karşısında güç kaybeden ‘B’ yani küçük sınıfın en büyük umudu Bursa’da üretilecek yeni Renault Clio oldu. Mart’ta Cenevre’de dünyaya tanıtılacak yeni Clio için Bursa’da 600 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapıldı.

Avrupalı tüketiciler çok uzun yıllardan beri küçük yani ‘B Sınıfı’ hatchback otomobilleri tercih ediyor. Bugün hâlâ en çok satılan sınıf olmasına rağmen son 4 yıldır SUV modellerin artan talebi karşısında köşeye sıkışmış durumda. Avrupa’da satılan her 5 otomobilden biri B sınıfı modellerden oluşsa da, 10 yıldır bu küçük sınıf yaklaşık yüzde 25’lik bir pazar kaybetti. Son 4 yıla baktığımızda ise SUV modeller satışlarını iki kat artırarak 1.8 milyon adede yükseltti.

Sonuç olarak B sınıfı otomobillerin performansı yeni SUV modelleri karşısında her yıl küçük de olsa düşüyor. 6-7 yıl önce 3 milyon adedin üzerinde olan satışlar 2017’de 2.82 milyona, 2018 yılında ise 2.8 milyon adede kadar geriledi. Avrupalı analistlere göre 2019 yılında bu daralmanın devam edip B sınıfı satışlarının 2.71 milyon adede gerilemesi öngörülüyor.

Avrupanın umudu küçük Bursalı

NEGATİF DÖNGÜ KIRILABİLİR

Ancak sektör uzmanları ve otomotiv analistleri bu negatif döngünün Mart ayında Cenevre fuarında tanıtılacak 5. nesil yeni Clio ile kırılabileceğini düşünüyor. Mevcut Clio’nun bugün Avrupa’nın en çok satan otomobili olduğu düşünülürse, yeni nesile yönelik umutlar çok daha yüksek gibi... Bunun sebebi ise araca yönelik beklentilerin çok yüksek olması.

Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker aslında bunun sinyallerini biraz veriyor. Yeni Clio’nun özellikle iç mekanında büyük değişiklikler olduğunu kaydeden Acker, “Bir örnek vermem gerekirse yeni modelde daha da büyük dikey bir dokunmatik bilgi-eğlence ekranı olacak” yorumunu yapıyor.

APPLE’DAN ÖNCE YAPTIK

Ama Acker’in şu açıklaması da önemli: “4. nesil Clio’ya dikey dokunmatik ekran koymak için yönetimle büyük mücadele etmiştim. Şimdi çok mutluyum çünkü bu dikey ekran teknolojisi çok popüler oldu. Düşünün ilk nesil Apple iPad’den bile önce biz bunu geliştirmiştik.” Yeni Clio için beklentilerin fazla olmasının diğer sebepleri ise hem kalitede rüştünü ispatlayan Bursa’da üretilmesi, hem de Renault tarihinde ilk kez hibrit motorun kullanılacağı model olması.

YENİ HİBRİT FABRİKASI

Oyak Renault, Bursa fabrikasında 2018 yılı sonunda deneme üretimlerine başladığı 5.nesil Clio için 600 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım yaptı. Bu yatırımın içinde hem yeni modeli hem de bu modelde ilk kez kullanılacak hibrit motoru üretmek var. Sonuçta Bursa’nın başarısı Fransızların ilk hibrit motor fabrikasını da bu bölgede kurulmasını sağladı. Kuşkusuz bu yatırımlar için hükümetin de desteğini ve teşvikini alan Oyak Renault, yeni Clio’nun Mart ayında Cenevre’de yapılacak dünya tanıtımının ardından üretim atağına kalkacak. Bakalım Avrupa’nın en çok satan modeli yeni nesli ile küçük sınıftaki düşüşü durdurabilecek mi? 

YOLLARA ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

FRANSIZ Renault’unbaşarılı B-hatchback modeli Clio, beşinci jenerasyonu ile yollara inmek için gün sayıyor. Kamuflajlı görüntülen ve test çalışmaları süren 2019 Renault Clio’nun ön kısmı tamamen yenilenirken, C şeklindeki farlar iyice belirginleşmiş ve yan bölümün genel karakteristiği büyük oranda korunmuş. Arka bölümde ise bagaj kapağının oldukça küçültülmesi göze çarpıyor. CMF-B platformunu kullanacak yeni Renault Clio’nun kaputunun altında 1.0 ve 1.3 litrelik benzinli ile 1.5 litre dizel motor seçenekleri olacak. Bursa’da tasarlanıp üretilecek hibrit motor seçeneği ise daha sonra ayrıca duyurulacak.

Avrupanın umudu küçük Bursalı

YENİ CORSA VE 208 DE İDDİALI

2019 yılı için Avrupa’da küçük sınıf için kilit model yeni Clio olacak. Ama bu yıl için küçük sınıfın beklediğini diğer bir önemli model ise yeni Opel Corsa olacak. Opel’in Fransız PSA Grubu’nun bünyesine girmesinden sonra geliştirilen ilk Corsa, CMP isimli yeni küçük sınıf platformunda üretilecek. Avrupa’da en çok satan 6’ıncı B Sınıfı otomobil olan Corsa, platformu 4’üncü sıradaki Peugeot 208 ile paylaşacak. Bu da yeni Peugeot 208’de 2019 yılının Clio ve Corsa’dan sonra umutlu beklenen 3. modeli olacak. Ayrıca önümüzdeki 18 ay içinde bu sınıfta en çok satanlar arasında yer alan VW Polo, Ford Fiesta ve Seat Ibiza da yenilenecek.

YİNE OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİLDE LİDER

52 yılda Türkiye’ye 1.2 milyar Euro yatırım yapan Alman Mercedes, 2018 yılında Aksaray ve Hoşdere fabrikalarından ürettiği kamyon ve otobüslerle ülke ekonomine 1.2 milyar Euro’yu aşan ihracat sağladı. Mercedes-Benz Türk, 4 bin 493 adet kamyon ve 263 adet otobüs satışı ile yerel kamyon ve otobüs pazarındaki lider konumunu 2018 yılında da korumaya devam etti. Lüks otomobil sınıfında ise 3 yıldır devam eden liderliğini elden bırakmayan marka, geçtiğimiz yıl 14 bin 445 adet otomobil satışına ek olarak; 7 bin 992 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Ayrıca Mercedes’in 2017 yılı sonunda Türkiye’de satışa sunulan ilk pick-up aracı 2018 yılında 1.373 adetlik bir satışa ulaştı ve bununla birlikte Mercedes-Benz dünyasında Avrupa 3.’sü oldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte yaşananlar (20.01.2019) 2
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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