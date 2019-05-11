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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Avrupa'nın gözü bu projede... Son aşamaya gelindi

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Avrupa'nın gözü bu projede... Son aşamaya gelindi

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ulaştıracak doğal gaz boru hattının yıl sonunda devreye gireceğini belirterek, "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı. Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam." diye konuştu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesine dair düzenlen basın toplantısında konuşan Esen, projenin en önemli fazlarının sonuçlandırıldığını ve çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Avrupanın gözü bu projede... Son aşamaya gelindi

Esen, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteli iki paralel boru hattından oluşan projenin deniz kesimindeki tüm çalışmalarının tamamlandığını anımsatarak, "Boru hattının sağlamlık ve güvenliğinin teyit edileceği testlere de başlamış bulunuyoruz." dedi.

Boru hattının Rusya kara çıkışının tamamlandığını aktaran Esen, buradaki tesisin devreye alınması sürecinde son evreye gelindiğini söyledi.

Esen, projenin öngörüldüğü üzere 2019 sonuna kadar işletime gireceğini vurgulayarak, "Projenin son aşaması olan ve Kıyıköy’de yapımı devam eden alım terminalinde inşaat çalışmalarının yüzde 70’ten fazlası tamamlandı. Projeyi, öngördüğümüz takvime uygun olarak tamamlayacağımıza olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu. 

Boru hattının tüm kesimlerinin birleştirildiği bilgisini paylaşan Esen, alım terminalinin elektrik bağlantılarının yapıldığını ve tesisin Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi alanının inşaattan önceki haline getirildiğini belirtti.

Esen, derin deniz ve kıyı geçişi kesimlerini birleştiren su üstü kaynaklama işlemlerinin de tamamlandığını ifade ederek, bağlantı noktalarının ultrasonla denetlenmesinin ardından hattın Kıyıköy açıklarında 32 metre derinlikte deniz tabanına bırakıldığını dile getirdi.

Bu işlemlerle Rusya’daki kara çıkışı tesisinin Türkiye’deki alım terminaliyle fiilen birbirine bağlandığını ifade eden Esen, projenin en önemli aşamalarının sorunsuz olarak tamamlandığını kaydetti.

TürkAkım projesinde birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya’nın Anapa kentinden Kıyıköy’e taşınacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise buradan Avrupa'ya ulaşacak.

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