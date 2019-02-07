Avrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 52 seviyesine ulaşıldı.



Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede, 300'ü aşkın personel 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor.

Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceği ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.

Devam eden projede kazı destekleme çalışmalarında Trabzon yönünde çift tüpte 7 bin 136 metre, Gümüşhane yönünden ise 7 bin 956 metre ilerleme sağlanarak toplamda 15 bin 92 metreye gelindi. Proje kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa kara yolu tünellerinde

uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.





"YARIYI GEÇTİK"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, Yeni Zigana Tüneli'nin Karadeniz sahil yolunu Maçka, Torul, Gümüşhane ve Bayburt güzergahı üzerinden Aşkale'ye bağlayan uluslararası yol ağında çok önemli bir arter üzerinde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu güzergahın ciddi bir trafik yükü bulunduğuna dikkati çeken Taşbilek, tünel projesinin yolun trafik yükünü azaltacak öneme sahip ciddi bir yatırım olduğunu aktardı.





Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut yolun standartlarının yükseltilerek çift şerit gidiş geliş olarak hizmet vereceğine işaret ederek, yolun kotunun 560 metre daha düşürülerek 8 kilometre kısalacağı bilgisini paylaştı.

Tünel inşaatının büyük bir özveri ve gayretle devam ettirildiğinin altını çizen Taşbilek, "Mevcut durumu itibariyle yoğun çalışmalarla tünel inşaatı yüzde 52 seviyesine getirilmiştir. Yarıyı geçtik. Yine aynı şeklide havalandırma ile alakalı olan şaftlarda ve tünel içi kaplamalarda da büyük oranda gelişme sağlanmış olup çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Söz konusu tünel tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın 2'inci büyük tüneli olarak ülkemize ve bölgemize hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.





"BÖLGEMİZ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Yeni Zigana Tüneli'nin bölge için büyük bir ivme kazanma adımı olduğunu ve bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini aktaran Taşbilek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tünel projesinin belirlenen tarihten önce bitirilmesi yönünde talimatları var. Bu ekip de bunun bilincinde. Çok ciddi, 24 saat esasına göre özellikli ve çok yoğun bir çaba sarf etmekteler. Bu vesile ile de Gümüşhanemiz ve bütün bölge çok daha iyi yerlere gelecek. Başta turizm olmak üzere madencilik, tarım ve tüm diğer sektörlerin ülkemizin her tarafına ve bütün dünyaya açılması noktasında bizi çok özellikli bir konuma getirecektir. Buna inancımız var."





YENİ ZİGANA TÜNELİ PROJESİ

Haziran 2020'de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilerek, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.





Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafeyi 8 kilometre kısalacak proje için 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.





Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.





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