Avrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi
GeriEkonomi Avrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.02.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Avrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa'nın en uzunu olacak! Son hali böyle görüntülendi

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu üzerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmalarda yüzde 52 seviyesine ulaşıldı. Projede Türkiye'de ilk defa kara yolu tünellerinde uygulanacak olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 52 seviyesine ulaşıldı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede, 300'ü aşkın personel 24 saat esasına göre çalışıyor.

Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

Ulaşım maliyetini azaltacak ve Doğu Anadolu'nun Karadeniz sahili ile bağlantısını kolaylaştıracak tünelin bölgenin ticari ve turistik değerine ciddi katkı sunması bekleniyor.

Mevcut yolu 8 kilometre daha kısaltacak tünelin bölgeye yatırım yapacak girişimciler için lojistik açısından maliyetleri düşüreceği ve limana ulaşımı kolaylaştırması öngörülüyor.

Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

Devam eden projede kazı destekleme çalışmalarında Trabzon yönünde çift tüpte 7 bin 136 metre, Gümüşhane yönünden ise 7 bin 956 metre ilerleme sağlanarak toplamda 15 bin 92 metreye gelindi.  Proje kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa kara yolu tünellerinde
uygulanacak ve havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

"YARIYI GEÇTİK"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, Yeni Zigana Tüneli'nin Karadeniz sahil yolunu Maçka, Torul, Gümüşhane ve Bayburt güzergahı üzerinden Aşkale'ye bağlayan uluslararası yol ağında çok önemli bir arter üzerinde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu güzergahın ciddi bir trafik yükü bulunduğuna dikkati çeken Taşbilek, tünel projesinin yolun trafik yükünü azaltacak öneme sahip ciddi bir yatırım olduğunu aktardı.


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

Taşbilek, Yeni Zigana Tüneli ile 12 metre genişliğindeki mevcut yolun standartlarının yükseltilerek çift şerit gidiş geliş olarak hizmet vereceğine işaret ederek, yolun kotunun 560 metre daha düşürülerek 8 kilometre kısalacağı bilgisini paylaştı.

Tünel inşaatının büyük bir özveri ve gayretle devam ettirildiğinin altını çizen Taşbilek, "Mevcut durumu itibariyle yoğun çalışmalarla tünel inşaatı yüzde 52 seviyesine getirilmiştir. Yarıyı geçtik. Yine aynı şeklide havalandırma ile alakalı olan şaftlarda ve tünel içi kaplamalarda da büyük oranda gelişme sağlanmış olup çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Söz konusu tünel tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanın 2'inci büyük tüneli olarak ülkemize ve bölgemize hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

"BÖLGEMİZ DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Yeni Zigana Tüneli'nin bölge için büyük bir ivme kazanma adımı olduğunu ve bir an önce hizmete açılmasını beklediklerini aktaran Taşbilek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tünel projesinin belirlenen tarihten önce bitirilmesi yönünde talimatları var. Bu ekip de bunun bilincinde. Çok ciddi, 24 saat esasına göre özellikli ve çok yoğun bir çaba sarf etmekteler. Bu vesile ile de Gümüşhanemiz ve bütün bölge çok daha iyi yerlere gelecek. Başta turizm olmak üzere madencilik, tarım ve tüm diğer sektörlerin ülkemizin her tarafına ve bütün dünyaya açılması noktasında bizi çok özellikli bir konuma getirecektir. Buna inancımız var."


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

YENİ ZİGANA TÜNELİ PROJESİ

Haziran 2020'de bitirilmesi hedeflenen Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilerek, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra yüzde 0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Gümüşhane-Trabzon arasındaki mesafeyi 8 kilometre kısalacak proje için 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.


Avrupanın en uzunu olacak Son hali böyle görüntülendi

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında gidilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor