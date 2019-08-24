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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor

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Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor

AB'de yerleşikler, tatil veya diğer nedenlerle yaptıkları seyahatlerin yüzde 73’ünü ikamet ettikleri ülkelere gerçekleştirdi. Kendi ülkelerine seyahat edenlere bakıldığında yüzde 94'le başı Romanyalıların çektiği görüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son raporundan derlenen bilgilere göre, 2017'de AB'de yerleşikler yaklaşık 6,4 milyara ulaşan gecelik konaklamayla 1,3 milyar seyahat yaptı. Ortalama gezi süresi 5,1 gece olarak belirlendi. AB sakinlerinin 2017'de bir önceki yıla kıyasla seyahat sayısı yüzde 4 arttı. 

AB'de yerleşikler seyahatlerinin yüzde 73 ile dörtte üçünü ikamet ettiği ülkeye yaparken, yüzde 27'sini yurt dışına gerçekleştirdi. Yurt dışı seyahatlerin yüzde 21'i diğer AB ülkelerine, yüzde 6'sı ise AB dışına yapıldı. 

AB sakinleri seyahatlerinin yüzde 49 ile yaklaşık yarısını tatil, yüzde 35'ini akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 12'sini iş amaçlı yaparken, yüzde 4'ünü de diğer nedenlerle gerçekleştirdi. 

Yapılan seyahatler kapsamında, AB sakinlerinin geçirdiği 6,4 milyar gecenin yarısından fazlasında kiralık konaklama tercih edildi. Söz konusu kiralık konak tercihlerin yüzde 32'sini otel veya benzeri yerler, yüzde 17'sini tatil evi ve apartman dairesi gibi diğer mekanlar, yüzde 6'sını da kamp alanları oluşturdu. 

YURT İÇİNİ EN ÇOK ROMANYALILAR TERCİH ETTİ

AB'de kendi ülkelerine seyahat edenlerin payı yüzde 94'le en yüksek Romanya'da görülürken, bu ülkeyi yüzde 91'le İspanya, yüzde 89'la Portekiz, yüzde 88'le Yunanistan, yüzde 87'yle Fransa ve yüzde 86'yla da Bulgaristan izledi. 

Seyahatlerinde yurt dışını daha fazla tercih eden ülkelere bakıldığında yüzde 98 gibi yüksek bir oranla Lüksemburg başı çekti. Bu ülkeyi yüzde 80'le Belçika, yüzde 68'le Malta ve yüzde 62'yle de Slovenya takip etti. 

Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin genelinde en yaygın kullanılan ulaşım aracı yüzde 64'le özel veya kiralık motorlu taşıtlar oldu. 
Ana ulaşım aracı olarak yurt dışı seyahatlerde uçak, yurt içi seyahatlerde ise motorlu taşıtlar ve tren tercihi öne çıktı. 

EN FAZLA TREN KULLANIMI FRANSA'DA

Avrupa'da yaygın ulaşım aracı olarak öne çıkan tren yolunun, seyahatlerdeki payının da dikkate değer olduğu görüldü. 

Bu açıdan bakıldığında turizm gezileri için en fazla tren tercihinin yapıldığı ülkeler yüzde 15'le Fransa ve yüzde 14'le Almanya oldu. Seyahatlerde en az tren kullanılan ülkeler ise yüzde 1'le Yunanistan ve Slovenya, yüzde 2'yle de Bulgaristan ve Hırvatistan oldu. 

Deniz yolları, yerleşiklerin seyahatlerinde Malta'da yüzde 37 ve Yunanistan'da yüzde 17'lik pay alarak bu ülkelerde ana ulaşım aracı oldu. 
Otobüsle seyahat tercihi ise en fazla yüzde 19'la Romanya ve Hırvatistan'da yapıldı. 

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