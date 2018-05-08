Avrupa’da dizelin payı hızla düşüyor, markalar vazgeçiyor
SALDIĞI zararlı partiküller ve NOx (azot oksitleri) nedeniyle bir çok ülkenin yasaklara hazırlandığı, otomotiv üreticilerinin geliştirmekten vazgeçtiği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği raporlarla ortaya konan dizel otomobillere olan talep her geçen gün hızla düşüyor.
Dizelin en büyük pazarı olan Avrupa’da bile payının yüzde 37’ye kadar düşmesi sonucu markalarda da artık satmaktan vazgeçiyor. Son olarak Japon Nissan’da Avrupa’da dizel satışını kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı.
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