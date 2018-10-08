Avrupa seferlerinin yüzde 6,2'si Ä°stanbul'dan yapÄ±ldÄ±
AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±ndan, bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nÄ± kapsayan dÃ¶nemde 527 bin 813 sefer icra edildi.2018'in Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde Avrupa genelinde 8 milyon 400 bin uÃ§uÅŸun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bu seferlerin yÃ¼zde 6,2'sinin Ä°stanbul havalimanlarÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸi belirlendi.
BU yÄ±lÄ±n Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde Avrupa'da icra edilen tÃ¼m seferlerin yÃ¼zde 6,2'si Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.
AA muhabirinin Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ resmi internet sitesinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda, bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nÄ± kapsayan sÃ¼reÃ§te yolcu sayÄ±sÄ± ve uÃ§uÅŸ trafiÄŸinde belirgin bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Â 2018'in Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda iÃ§ hatlarda 105 bin 102, dÄ±ÅŸ hatlarda 247 bin 63 geliÅŸ ve gidiÅŸ seferi yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Â Bu dÃ¶nemde, havalimanÄ±ndan toplam 352 bin 165 Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve uÃ§uÅŸ icra edildi.Â Â Â Â Â Â Â
YÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k dÃ¶neminde Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan 175 bin 648 sefer yapÄ±ldÄ±. Ä°Ã§ hatlarda 110 bin 915, dÄ±ÅŸ hatlarda 64 bin 733 sefer, bu havalimanÄ±ndan dÃ¼zenlendi.Â Â Â Â Â Â Â
Ä°stanbul'da bulunan iki havalimanÄ±nda, bu yÄ±lÄ±n 9 ayÄ±nda 527 bin 813 sefer gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â Â Â Â Â Â Â
GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatlarda 512 bin 322 yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l, geÃ§en senenin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re icra edilen uÃ§uÅŸlar 15 bin 491 arttÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Bu yÄ±lÄ±n 9 aylÄ±k sÃ¼recinde, 690 bin 767'si iÃ§ hat,Â 505 bin 417'si dÄ±ÅŸ hat olmak Ã¼zere 1 milyon 196 bin 184 sefer, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m havalimanlarÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â Â Â Â Â Â Â
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer TeÅŸkilatÄ± (EUROCONTROL), 2018'in Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde Avrupa genelinde toplam 8 milyon 400 bin uÃ§uÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â Â Â Â Â Â Â
BÃ¶ylece, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde, Avrupa'da dÃ¼zenlenen tÃ¼m seferlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 6,2'sinin Ä°stanbul'dan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesaplandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Â YOLCU SAYISINDA 6.1 MÄ°LYONLUK ARTIÅžÂ Â Â Â Â Â Â
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan, bu senenin Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde, geliÅŸ-gidiÅŸ seferleriyle taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±sÄ± 51 milyon 740 bin 245 olarak hesaplandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Ä°Ã§ hatlarda 14 milyon 838 bin 984, dÄ±ÅŸ hatlarda 36 milyon 901 bin 261 yolcu, bu dÃ¶nemde havalimanÄ±nda aÄŸÄ±rlandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'ndan, bu yÄ±lÄ±n Ocak ile EylÃ¼l aylarÄ± arasÄ±nda taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±sÄ± iÃ§ hatta 17 milyon 227 bin 635, dÄ±ÅŸ hattlarda 8 milyon 730 bin 589 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu dÃ¶nemde havalimanÄ±nda, 25 milyon 958 bin 224 yolcu misafir edildi.Â Â Â Â Â Â Â
Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan 2018'in 9 ayÄ±nda geÃ§en yolcu sayÄ±sÄ± 77 milyon 698 bin 469 olarak hesaplanÄ±rken geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re 6 milyon 186 bin 100'lÃ¼k artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
GeÃ§en yÄ±lÄ±n ilk 9 ayÄ±nda Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±nda, 71 milyon 512 bin 369 yolcu misafir edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â Â Â
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