Avrupa borsaları hızlı yükselişle açıldı

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,46 değer kazanarak 413,52 puanla 2015 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşırken, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,17 artarak, Ocak 2018'den beri en yüksek seviyesi olan 13.375,98 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 7.345,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,46 primle 9.606,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 artışla 5.950,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 kazançla 23.664,92 puan oldu.



İngiltere'deki genel seçiminin ardından bugün, Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan sterlin/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 1,83 artışla 1,3412'den, avro/dolar paritesi de yüzde 0,37 yükselişle 1,1173'ten işlem görüyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin ardından, Boris Johnson'ın İngiltere'deki genel seçimi kazanmasıyla ortadan kalkan siyasi belirsizlik ve ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerin küresel risk iştahını artırdığını ifade etti.



İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığının anlaşılmasıyla, Boris Johnson'ın elinin çok güçlendiğini ve iktidarın alacağı kararları parlamentonun engelleme olasılığının yok denecek kadar azaldığını belirten analistler, bunun halkın büyük bir kısmının Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğini gösterdiğini söyledi.



Analistler bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu kaydederek, ABD'de kasım ayı perakende satışlar verisinin takip edileceğini bildirdi.