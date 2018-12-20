Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAvrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti
GeriEkonomi Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gökhan ÇELİK Güven USTA İSTANBUL, (DHA)
20.12.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti

İSTANBUL’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tünelinden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Tünelin sürücülere ve ekonomiye 2016-2017 yılındaki katkısı zaman, yakıt, emisyon, kaza maliyetleri açısından 1,2 milyar lira.

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan, yap-işlet-devret modeli ile hizmet veren tünel, 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edildi ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar çok sayıda ödül aldı

SÜRÜCÜLERE VE EKONOMİYE KATKISI 1.2 MİLYAR LİRA

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tünelinin açılışının 2inci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı.Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı. 2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.

400 kamerayla 24 saat izlenen ve AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde 50den fazla personelle arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. Avrasya Tüneli Kontrol Merkezinden yapılan takipte 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 57 saniye, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.

1.2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU, YAP-İŞLET DEVRET MODELİ İLE HİZMET VERİYOR

Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL alınıyor.

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

Avrasya Tüneli, tünelcilik teknolojisine getirdiği yeniliklerle bugüne kadar birçok ödül aldı. Bu ödüllerinin en sonuncusu, Arup ile birlikte enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje oldu. Yenilikleri içeren bu proje New Civil Engineers Dergisi tarafından " Bakım ve Yenileme Metodu" kategorisinde ödüle layık görüldü. Londra’da gerçekleştirilen törene katılan Avrasya Tüneli ve Arup yetkilileri, ödülü New Civil Engineer dergisinin editörü Mark Hansfordun elinden aldı.

DAHA ÖNCE ALINAN ÖDÜLLER

EMEA Finance En İyi Kamu-Özel Sektör Ortaklığı 2012

Infrastructure Journal En Yenilikçi Ulaşım Projesi 2012

Thomson Reuters PFI En İyi Altyapı Proje Finansman Anlaşması 2012

Euromoney Avrupanın En İyi Proje Finansman Anlaşması 2012

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü 2015

Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA) Yılın Projesi 2015

Engineering News Record (ENR) 2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi 2016

Kore İnşaat Mühendisleri Derneği) Altın Kategori - Yılın Yapı Ödülü 2017

ABD Aydınlatma Mühendisleri Derneği (IES) Mimari Aydınlatma Ödülü 2017

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Global Başarı Ödülleri İnşaat Metodolojisi 2017

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Bakan Kurum'dan önemli mesajlar

İşte Kasım ayında satılan konut sayısı

Yeni dönem başlıyor: Sadece taksilerde değil...

Altay Tankı için dev özelleştirme