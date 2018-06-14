AVM'lere tatil ayarında yeni gelişme! O ilde iptal edildi
Ankara Valiliği’nin daha önce Başkent’te Ramazan bayramının ilk günü kapalı olacağını duyurduğu AVM’lerle ilgili sürpiz bir gelişme yaşandı. Bu bayramda inisiyatif AVM’lere bırakıldı. Ankara’da AVM’ler bugün 14.00’da açılabilecek, karar önümüzdeki bayramların birinci günleri ve 1 Ocak’ta uygulanacak. Bu kararın ardından Antalya'da da alışveriş merkezlerinin kapalı olmasına ilişkin karar iptal edildi.
ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 7 Haziran’da Ankara’daki AVM’lere gönderdiği ‘AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak’ta kapalı olacağı’ yönündeki talimatın, bu bayramda uygulanmayacağı öğrenildi.
Hürriyet Ankara’nın edindiği bilgilere göre, yarın kentteki AVM’lerin açık ya da kapalı olması, AVM yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Öte yandan, kararın geçerliliğini sürdürdüğü ancak bu bayram için ertelendiğini kaydedildi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından AVM yönetimlerine iletilen bilgi doğrultusunda yarın AVM’ler 14.00-22.00 arasında açık olabilecek.
BİR SONRAKİ BAYRAMA KALDI
Ankara Valiliği’nin kararı doğrultusunda, önümüzdeki bayram(1’inci günleri) ve 1 Ocak’ta, kentteki AVM’ler tatil olacak.
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