‘AVM’ler bu kurla ‘kara mizah’ yapıyor’
BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, alışveriş merkezlerindeki 12 milyon metrekarelik kiralanabilir alanın yüzde 35’i için günlük döviz kuru üzerinden kira ödediklerini belirterek, ”Dövizli kira maliyetlerimiz 3 yıl öncesine göre yüzde 70 arttı. 2015’te 4.1 milyar TL olan kira maliyetimiz, bugün 7 milyar TL’ye dayandı. Günlük kurda ısrar eden AVM’lere bu yıl fazladan 3 milyar TL ödeme yapacağız” dedi.
Öncel, yabancı grupların yönetimindeki bazı AVM’lerin dövizle kira ısrarının Türkiye’de organize perakendenin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, AVM yönetimlerinin günlük kurdan kira dayatmasına karşı acil olarak yasal düzenleme yapılmasını istedi.
Dövizle kiralamaya BMD olarak defalarca dikkat çektiklerini hatırlatan Öncel, “Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, geçen hafta ‘10 yıl sonra TL’ye geçebiliriz’ açıklamasını yaptı. Kamuoyunu derinliksiz sözde araştırmalarla yanlış bilgilendiren Belgü’nün bu ‘akıl dışı’ önerisini biz ‘kara mizah’ örneği olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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